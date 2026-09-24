Lesly Reyna: de trabajar como mesera en Nueva York a vivir rodeada de lujos en Dubái, ¿cómo gana dinero?

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lesly Reyna ha dado un giro radical a su vida. La ex Miss Perú pasó de trabajar como mesera y crear contenido para OnlyFans en Nueva York a instalarse en Dubái, donde presume yates, autos de lujo y costosas compras. Pero, ¿cómo gana dinero? Su explicación no terminó de convencer a Magaly Medina.

De mesera a los lujos de Dubái

La transformación de Lesly Reyna no ha pasado desapercibida. La modelo, que anteriormente trabajó como mesera en Nueva York y también incursionó en la creación de contenido para OnlyFans, ahora comparte desde Emiratos Árabes Unidos imágenes de una vida bastante diferente.

En sus redes se le ve dándose la gran vida con paseos en yate, vueltas en Lamborghini y compras de marcas exclusivas. Por si fuera poco, Magaly TV, La Firme reveló que la exreina de belleza habría adquirido un departamento valorizado en más de un millón de soles, cuya entrega está prevista para 2028.

El inmueble está ubicado en Jumeirah Village Circle, una zona que, de acuerdo con el programa, se encuentra aproximadamente a 15 minutos de la marina de Dubái y a unos 20 minutos del Burj Khalifa.

Pero eso no es todo. El programa de Magaly Medina también mostró imágenes de Lesly Reyna realizando compras de anillos Cartier valorizados en más de 12 mil soles. La modelo, además, afirmó ser una clienta frecuente de la exclusiva marca.

¿De dónde salen sus ingresos?

Frente a las imágenes de lujo que publica constantemente, Lesly Reyna ha explicado que su nueva etapa está relacionada con las oportunidades laborales que encontró en Dubái y con su incursión en el trading y las criptomonedas.

La ex Miss Perú aseguró que incluso una empresa le paga por trabajar como imagen y promocionar este tipo de inversiones. "Gigante el mundo del trading, es un mundo millonario donde hay demasiadas oportunidades. Y la verdad es que me está yendo súper bien, estoy muy contenta", aseguró.

Reyna tampoco negó el estilo de vida que muestra en sus redes sociales y reconoció haber disfrutado de vehículos de alta gama durante su estadía en Dubái.

"Sí, he tenido la oportunidad de estar en muchos Lamborghinis, de disfrutar poco a poco los lujos que tiene Dubái. Que no es nada, créeme que lo que yo he mostrado no es nada de la gente que realmente acá, pues, vive su vida de un sueño", manifestó.

La modelo también mencionó otras alternativas para alcanzar una mejor situación económica, como emprender, invertir, generar contenido o aprender nuevas habilidades. "Lo importante es encontrar algo que te acerque a la vida que quieres y, sobre todo, yo creo que te guste", señaló.

Magaly cuestiona su explicación

Lesly Reyna negó que exista un "sugar" que financie su estilo de vida y aseguró que mantiene una dinámica económica de "50-50" con el padre de su hijo. Incluso lanzó un mensaje a las mujeres que buscan relacionarse con hombres millonarios.

"Yo no entiendo cómo hay mujeres que pueden decir que su mayor logro en la vida es ser la novia de un millonario. Chicas, estudien, no vayan a buscar que alguien venga a solucionar la vida, tú solita lo puedes solucionar y es lo que yo estoy haciendo", afirmó.

Sin embargo, sus explicaciones generaron dudas en Magaly Medina. La conductora cuestionó que sus actividades como asesora pudieran explicar por sí solas el nivel de gastos que exhibe la ex Miss Perú y planteó la posibilidad de que existan otras personas ayudándola económicamente, algo que Reyna niega.

Así, Lesly Reyna pasó de trabajar como mesera en Nueva York a mostrar una vida rodeada de lujos en Dubái, respaldando su nueva etapa económica en el marketing, el trading y las criptomonedas.