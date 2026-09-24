Magaly Medina advierte a Sheyla Rojas sobre Joaquín Ramírez: "Está usando lo mediática que eres"

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En la última edición del programa 'Magaly TV La Firme', la conductora de televisión, Magaly Medina se dirigió a Sheyla Rojas luego que haya sido captada en actividades de campaña del político Joaquín Ramírez que es actual candidato a las próximas elecciones que se llevarán a cabo el domingo 4 de octubre.

Magaly Medina advierte a Sheyla Rojas por vínculo con Joaquín Ramírez

La periodista Magaly Medina habló en su programa de televisión y se refirió al vínculo entre Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez, candidato a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 luego que se haya visto a la exchica reality junto al empresario en actividades de campaña, lo que siguió levantando indicios de un posible romance entre ambas figuras.

Ante esta situación, la periodista de espectáculos se pronunció y le dijo que, desde su punto de vista, el político solo buscaba tener mayor alcance para ganar las elecciones, afirmando que estaba usando la imagen mediática de Sheyla Rojas.

"Oye, quiérete un poco más, Sheyla... tampoco te muestres como en bandeja, él solo quiere ganar su elección, está usando lo mediática que eres... está usando eso como cualquier político, los políticos están acostumbrados a manipular o usar", sentenció la periodista de espectáculos.

Cuestionó el vínculo entre ambas figuras

Como parte de las declaraciones, la popular 'urraca' cuestionó la cercanía de Sheyla Rojas con el candidato Ramírez, mencionando que debe estar interesada en acompañarlo a los eventos que realiza en favor de su campaña política.

"Tienes que querer mucho al candidato o estar interesada o son otros los intereses porque si a ti te pagan para acompañarme a una campaña mediática, el comportamiento tiene que ser dedicado, pero ella siempre da a entender que esto es como una relación", precisó Magaly Medina

¿Qué ha dicho Joaquín Ramírez sobre Sheyla Rojas?

Al ser consultado por su cercanía con la exchica reality, el actual contendor en la campaña electoral, señaló que Sheyla es una persona querida a nivel nacional, por eso, le agradece su presencia acompañándolo.

"Sí nos acompaña, para agradecerle, porque es una persona muy querida a nivel nacional, es una persona muy buena y la quieren todo el Perú. (¿Te reuniste con su familia?) Sí, estuvimos visitándola", señaló Joaquín Ramírez.

Finalmente, las declaraciones de Magaly Medina buscan advertirle a Sheyla Rojas sobre Joaquín Ramírez, afirmando que el político solo la estaría usando para ganar las próximas elecciones que se realizarán el domingo 4 de octubre.