Greissy Ortega asegura que está embarazada por cuarta vez de Ítalo Villaseca: "Estoy con riesgo"

Greissy Ortega confesó a la producción de "Magaly Tv La Firme" que está embarazada y espera su cuarto hijo con Ítalo Villaseca. Cabe resaltar, que la colombiana está atravesando una crisis matrimonial.

En la última edición del programa de Magaly Medina, por fin, Greissy Ortega confirmó que estaba embarazada, lo que venia siendo una especulación hace un tiempo. La hermana de Milena Zárate no estaría dejando cabos sueltos y, según ella, está en la dulce espera de su cuarto hijo.

Todo esto ocurre en medio de la separación con Ítalo Villaseca, los pasajes de regreso a Perú perdidos y todo lo que sus hermanos salieron a decir de ella.

"Debo tener menos de un mes, porque yo me hice la prueba inclusive 2 días antes de que yo discuta con Ítalo, ahí es donde yo me entero. Primero es mi salud, ahorita estoy mal de salud, estoy como con la anemia, se me nubla la visión en la calle, yo por eso ya ni salgo", agregó.

En esa misma línea, la colombiana contó sobre sus malestares, ya que afirma que no solo su embarazo está en riesgo, si no ella también. Y sobre el futuro del bebé, lo deja en manos de Dios.

"Es una huev*da, eso (el embarazo) más me traumó y más que estoy con la depresión y todo eso peor me pongo. Me he adelgazado más, estoy pálida, ya ni quiero comer, le digo a Dios si desea vivir (el bebé) ok, pero si no ya que sea lo que Dios quiera", expresó.