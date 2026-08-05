La Bella Luz: La 'U' los retira de su evento tras denuncia de Naldy Saldana contra su director musical

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La Bella Luz quedó fuera del U Fest, la celebración por el aniversario 102 de Universitario de Deportes, luego de que se hicieran públicas las denuncias presentadas por la cantante Naldy Saldaña contra el director musical de la agrupación, César Sánchez Chavesta. La decisión fue tomada por el club en coordinación con las empresas organizadoras del evento y anunciaron que incluirán a otro artista internacional.

La Bella Luz queda fuera del 'U Fest'

La medida se conoció mediante un pronunciamiento oficial en el que Universitario informó que la orquesta ya no integrará el cartel artístico del espectáculo programado para este sábado 8 de agosto en la explanada sur del Estadio Monumental. Además, la institución dejó en claro su rechazo a cualquier conducta que atente contra la dignidad e integridad de las personas.

La exclusión de La Bella Luz ocurrió después de que el caso cobrara gran repercusión pública. Naldy Saldaña reveló en televisión que presentó una denuncia formal contra César Sánchez Chavesta por presuntos tocamientos indebidos y mostró material audiovisual relacionado con la acusación. La difusión de estas imágenes generó un intenso debate en redes sociales y puso nuevamente el caso en el centro de la atención.

"Como institución, rechazamos de manera categórica cualquier conducta que atente contra la dignidad y la integridad de las personas, así como cualquier acto que vulnere los derechos de las mujeres", expresaron.

La Bella Luz fue retirada del 'U Fest'

Frente a este escenario, Universitario decidió retirar a la agrupación del U Fest y expresó su solidaridad con la denunciante. La institución también reafirmó su compromiso con el respeto a los derechos de las mujeres y explicó que la determinación fue tomada junto a Live Studio Perú S.A.C. y Twenty/20 Entertainment, responsables de la producción del evento.

¿Quién reemplazará a La Bella Luz?

Pese a este cambio de último momento, la celebración continuará según lo previsto desde el mediodía con una variada programación para los hinchas. El U Fest ofrecerá patio gastronómico, museo y circuito inmersivo, Hall de la Fama, zonas de entretenimiento y merchandising oficial. En los próximos días, Universitario anunció que el artista que se suma a la celebración es Trebol Clan.

Es así que, la salida de La Bella Luz marca uno de los cambios más importantes en la programación del U Fest y refleja el impacto que tuvo la denuncia en el ámbito público. Mientras el evento seguirá adelante con sus actividades, Universitario presentó a un artistas de talla internacional que se encargará de hacer vibrar a los hinchas con lo mejor del reggaetón clásico.