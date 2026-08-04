Orquesta La Bella Luz separa a su director musical tras acusaciones de tocamientos indebidos hacia Naldy Saldaña

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La orquesta La Bella Luz anunció la separación inmediata e indefinida de su director musical, luego de que la cantante Naldy Saldaña denunciara públicamente haber sido víctima de tocamientos indebidos durante ensayos. El comunicado oficial, difundido en redes sociales, marca la primera postura institucional de la agrupación frente a un caso que ya es investigado por la Fiscalía.

El comunicado de la agrupación

En el pronunciamiento, La Bella Luz rechazó categóricamente cualquier acto de violencia, acoso o conducta que atente contra la dignidad de las personas. La organización expresó su solidaridad con Saldaña, reconociendo el valor de denunciar hechos que afectan la estabilidad emocional y comprometiéndose a colaborar con las autoridades policiales y judiciales.

Como medida inmediata, se decidió separar de sus funciones al director musical César Sánchez Chavesta, mientras se esclarecen los hechos. El texto subraya que la orquesta asume este momento con "profunda responsabilidad" y reafirma su compromiso con la construcción de un ambiente seguro y libre de violencia.

Cabe señalar que la actual postura institucional contrasta con lo relatado por Naldy Saldaña en el programa Magaly TV La Firme, donde señaló que en un primer momento no recibió apoyo de los dueños de la agrupación pese a haber informado lo ocurrido.

La cantante explicó que su salida de La Bella Luz no fue voluntaria, sino consecuencia de los abusos denunciados y la indiferencia percibida hacia su caso. En televisión, narró y mostró imágenes de cómo durante un ensayo fue objeto de tocamientos y un intento de beso sin consentimiento, lo que la llevó a sentirse vulnerada y sin respaldo.

Investigación fiscal y repercusiones

La Tercera Fiscalía Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer de San Juan de Lurigancho abrió también este martes una investigación preliminar contra Sánchez Chavesta, disponiendo medidas de protección para la víctima y ordenando la recolección de videos de seguridad como parte de la carpeta fiscal.

🚨 #LoÚltimo | Tercera Fiscalía Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de San Juan de Lurigancho-Zona Baja (Primer Despacho) inició investigación preliminar contra César Sánchez (50), director de la orquesta musical 'La Bella... pic.twitter.com/XLBXPh1p6Y — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 4, 2026

El caso ha generado pronunciamientos de otras agrupaciones de cumbia y colectivos artísticos, que expresaron respaldo a Saldaña y pidieron protocolos claros para proteger a las mujeres en espacios de ensayo y trabajo. La decisión de La Bella Luz de separar a su director musical representa un giro institucional frente a una denuncia que inicialmente, según la víctima, no recibió respaldo.

El comunicado busca transmitir responsabilidad y compromiso, mientras la Fiscalía avanza en la investigación. El caso de Naldy Saldaña abre un debate más amplio sobre la protección de artistas y la necesidad de entornos laborales seguros en la música peruana, donde la visibilidad mediática y el acompañamiento institucional pueden marcar la diferencia en la búsqueda de justicia.