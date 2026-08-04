Samahara Lobatón se pronuncia tras presunta violencia familiar de Bryan Torres: "Ingresó por la fuerza a mi departamento"

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La denuncia por presunta violencia familiar entre Samahara Lobatón y Bryan Torres sumó un nuevo episodio luego de que la influencer difundiera un comunicado donde confirmó las acciones legales emprendidas contra al padre de sus dos últimos hijos. Ademas, informó que presentará pruebas ante las autoridades y descartó brindar declaraciones públicas mientras continúe el proceso.

Samahara Lobatón confirma denuncia y anuncia nuevas pruebas

La creadora de contenido informó que la denuncia presentada corresponde a presuntos actos de violencia física y psicológica. También señaló que los hechos denunciados ocurrieron frente a sus tres hijos, quienes, de acuerdo con su versión, sufrieron una fuerte crisis nerviosa durante el incidente registrado en su vivienda.

"Como es de conocimiento público, el día de ayer presenté una denuncia contra el padre de mis dos últimos hijos por presuntos actos de violencia física y psicológica", informó

Pronunciamiento de Lobatón.

Asimismo, la influencer explicó que no ofrecerá declaraciones a ningún medio de comunicación mientras continúe la investigación. Indicó que todas las pruebas, incluido un video completo de lo ocurrido desde el momento en que Bryan Torres ingresó a su departamento, serán entregadas únicamente a las autoridades para su evaluación correspondiente.

"Todas las pruebas, incluido el video completo de lo ocurrido desde el momento en que la persona denunciada ingresó por la fuerza a mi departamento, serán presentadas ante las autoridades competentes", indicó.

#SamaharaLobaton #relaciones #Chollywood #parejas ♬ sonido original - ATV.PE @atv.pe 🚨💥¡SAMAHARA LOBATÓN D3NUNC14 A BRYAN TORRES POR 4GR1SIÓN! 😱 Magaly Medina reveló el documento de la denuncia formal hecha por Samahara Lobatón contra su expareja Bryan Torres. Según el parte policial, la influencer acusó al cumbiambero de haber ido violentamente a su domicilio, patear la puerta y abalanzarse sobre ella para quitarle el celular a la fuerza, rompiéndolo en el acto. La 'Urraca' cuestionó fuertemente la actitud del cantante por intentar invadir su privacidad y forzar el control cuando ya no están juntos, recordando que antes afirmaban llevar una relación llena de madurez. 👇💬 ¿Crees que Bryan Torres actuó por celos o control? ¡Déjanos tu comentario abajo y pasa la voz! #MagalyTVLaFirme

Rechaza la versión de Bryan Torres y confirma representación legal

En el comunicado, Samahara Lobatón también rechazó la versión difundida por Bryan Torres, quien sostuvo que su comportamiento fue pacífico y que únicamente acudió a recoger su celular. La hija menor de Melissa Klug afirmó que esa explicación "no refleja lo ocurrido" y agradeció públicamente a "Adrián" por intervenir durante el incidente.

"Rechazo la versión difundida por BT, en la que se afirma que su comportamiento fue pacífico y que únicamente buscaba recoger su celular. Esa versión no refleja lo ocurrido", explica.

Torres se defendió.

Además, también indicó que su prioridad será proteger a sus tres hijos y continuar con el proceso legal hasta que las autoridades determinen las responsabilidades que correspondan. También confirmó que su defensa está a cargo del abogado Wilmer Arica, quien será el encargado de canalizar cualquier comunicación relacionada con el caso.

Este caso por presunta violencia familiar continúa bajo investigación de las autoridades. Mientas el proceso avanza, la influencer conserva su decisión de presentar todas las pruebas disponibles contra Bryan Torres, mientras este sostiene su versión sobre los hechos, por lo que serán las autoridades quienes determinen las responsabilidades conforme la ley.