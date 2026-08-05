Shakira recrea su icónica foto que se volvió viral en redes sociales: Actualizó la imagen después de 29 años

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Shakira volvió a conquistar las redes sociales tras sorprender a sus seguidores con una nueva versión de una de las fotografías más recordadas de su carrera. La cantante recreó la imagen tomada en 1997 que, con el paso de los años, se convirtió en uno de los memes más populares de internet. La publicación no tardó en viralizarse y despertó la nostalgia de millones de fanáticos.

El meme viral de Shakira ha sido actualizado

La artista compartió la fotografía el 4 de agosto de 2026, reproduciendo la misma pose frente a un escritorio y con una expresión casi idéntica a la de hace casi tres décadas. El gesto fue interpretado como un guiño a la cultura digital que ella misma inspiró sin proponérselo, generando miles de comentarios que destacaban su sentido del humor y su apariencia prácticamente intacta.

La renovada imagen también reavivó el interés por la historia detrás de la famosa fotografía. El retrato original fue captado en 1997 por el fotógrafo Óscar Berrocal durante una visita de Shakira a la redacción del diario El Heraldo de Barranquilla. Como parte de una sesión improvisada, la cantante posó en distintos espacios del periódico hasta llegar al escritorio donde nació la escena que años después daría la vuelta al mundo.

Con el paso del tiempo, aquella fotografía comenzó a circular masivamente en redes sociales y terminó convertida en un meme ampliamente utilizado. La expresión de la cantante, el antiguo computador y otros elementos propios de la época hicieron que la imagen fuera adaptándose a distintos contextos de humor, convirtiéndose en un referente de la cultura de internet en Latinoamérica.

Shakira en la final del mundial

La final del Mundial 2026 dejó un dato curioso que rápidamente se convirtió en tema de conversación: Shakira ha estado presente en más Mundiales y en más finales que Gerard Piqué.

La artista colombiana, reconocida como la "Reina de los Mundiales", acumula cuatro participaciones y tres finales con su música, mientras que el exdefensor español disputó tres Copas del Mundo y solo una final, la de Sudáfrica 2010.

Es así que, la propia Shakira decidió actualizar ese recuerdo con una recreación que volvió a captar la atención del público. Más allá de despertar nostalgia, la publicación confirmó la cercanía que mantiene con sus seguidores y su capacidad para reírse de los momentos que marcaron su trayectoria, demostrando que incluso un meme puede seguir vigente cuando su protagonista decide darle una nueva vida.