Titular del MTC solicita celeridad en aprobación de facultades legislativas: "Reiteramos nuestro llamado a la Cámara de Diputados"

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista exclusiva con Exitosa, el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini Casal, solicitó que exista celeridad en la aprobación de la delegación de facultades legislativas. "Reiteramos nuestro llamado a la Cámara de Diputados", señaló.

Ministro Tangherlini pide celeridad en aprobación de facultades legislativas

El relevo de Rafael Rey Rey en la cartera del MTC fue consultado sobre cómo manejarán los integrantes del Gabinete Ministerial las acciones que esperan realizar mediante el mecanismo constitucional solicitado la actual gestión de Keiko Fujimori.

"El señor premier ha venido liderando la articulación con los partidos políticos y nosotros lo que esperamos es una respuesta pronta del Legislativo. Nosotros reiteramos nuestro llamado a la Cámara de Diputados para que apruebe con celeridad el pedido de facultades legislativas que ha sido planteado por el Ejecutivo", manifestó.

Pese a ello, sostuvo que están "avanzando", sin embargo, resaltó que requieren "ir a una mayor velocidad" debido a que la solicitud de estas facultades ya tiene 24 días en el Parlamento. En ese sentido, enfatizó que si el Perú no afrontaría problemáticas de carácter de urgencia de igual manera el gobierno realizaría este pedido.

"De todas formas si me gustaría precisar que si hoy no tendríamos al frente el fenómeno El Niño y este problema de la criminalidad igual estaríamos pidiendo facultades al Congreso. Como se ha dicho anteriormente, esto lo han hecho todos los gobiernos para poder avanzar en sus planes de trabajo", refirió Tangherlini Casal.

Bajo esa premisa acotó que la ausencia de facultades legislativas ralentizaría "la implementación de determinadas políticas y medidas en nuestro plan de gobierno" de cara a los cinco años de gestión de la mandataria Fujimori Higuchi.

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