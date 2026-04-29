Sam Neill, estrella de 'Jurassic Park', vence al cáncer tras 5 años de tratamiento

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El recordado doctor Alan Grant de la película 'Jurassic Park', Sam Neill, realizó el triunfal anuncio de que venció el cáncer después de una intensa batalla que comprendió cinco años de tratamiento.

Una victoria al cáncer tras cinco años de lucha

La estrella de Hollywood, de origen compartió que, tras atravesar momentos es lo que pensó que su vida llegaba a su fin, logró superar un agresivo linfoma angioinmunoblástico de células T en etapa 3, un raro cáncer de sangre que afecta el sistema inmunológico.

Ello, gracias a un innovador tratamiento de terapia con células T CAR, una técnica de vanguardia con la que se puede modificar genéticamente células sanguíneas para combatir la mencionada afección.

Así lo ha señalado el actor neozelandés-australiano en una entrevista exclusiva concedida a 7NEWS Australia en la que con total emoción expresó: "He estado viviendo con un tipo particular de linfoma durante unos cinco años y estuve en quimioterapia, un proceso bastante desagradable, pero me mantenía con vida".

Cabe señalar que, el intérprete escénico de 78 años fue diagnosticado en 2022 con esta enfermedad luego de detectar una inflamación en sus ganglios linfáticos mientras promocionaba 'Jurassic World Dominion' , aunque hizo público su padecimiento hasta 2023, durante meses enfrentó el tratamiento mientras continuaba con compromisos profesionales.

La quimioterapia dejó de funcionar

Durante los primeros años, Sam Neill optó por la quimioterapia, un proceso el cual calificó como "agotador y doloroso", pero fundamental para mantenerse con vida. No obstante, con el paso del tiempo el tratamiento fue perdiendo efectividad.

Frente a dicho fracaso, optó por la inovadora terapia CAR T-cell con el que ya pudo eliminar el cáncer hasta volverlo indetectable. Además, se convirtió en defensor del acceso a esta en Australia, donde en la actualidad sólo está disponible en ensayos disponibles.

Se encuentra listo para realizar otra película

De otro lado, lejos de pensar en el retiro del cine, el artista ha afirmado que esta nueva etapa le devuelve la energía necesaria para volver a lo que siempre le gustó: la actuación.

En tal sentido, Neill ha expresado su deseo de seguir trabajando, disfrutar de la compañía de sus nietos y permanecer presente para ver crecer a su familia, después de haber reflexionado sobre la muerte en medio de su enfermedad.

Con gran emoción el actor neozelandés-australiano Sam Neill, recordado por interpretar al doctor Alan Grant, reveló que venció a un agresivo cáncer de sangre que afecta al sistema inmunológico. Ello, tras cinclo largos años de tratamiento de terapia de células innovadora.