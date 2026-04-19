Laura Pausini ENCARA a fans de la primera fila EN PLENO CONCIERTO en Lima por no saber sus canciones

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lo que prometía ser una noche inolvidable terminó con un momento de tensión. Laura Pausini sorprendió a sus seguidores al detener su concierto en Lima para increpar a un grupo de asistentes ubicados en la zona más cercana al escenario, quienes no mostraban entusiasmo ni cantaban sus canciones.

El incidente ocurrió el sábado 18 de abril en el Arena 1 de la Costa Verde, en San Miguel, durante la interpretación del tema "Ángeles caídos". La artista notó que, a diferencia de otras zonas del recinto, el público de la primera fila permanecía en silencio, lo que generó su incomodidad en pleno show.

Visiblemente molesta, Pausini interrumpió la música y se dirigió directamente a ese sector con una frase que no pasó desapercibida: "Pagan mucho, pero no saben mis canciones", reclamó ante miles de asistentes.

Reclamo en vivo que dividió al público

El momento generó reacciones inmediatas. Mientras algunos asistentes aplaudieron la sinceridad de la cantante, otros consideraron que su actitud fue excesiva.

La intérprete incluso pidió que un camarógrafo captara la reacción del público y exhortó a los presentes a "mover los labios", evidenciando su incomodidad.

"Disculpen, ¿quién es la persona que está mostrando (grabando) a la gente? ¿Tú? Señor, necesita ir más allá porque la primera fila paga mucho, pero no saben mis canciones", reiteró durante el incidente.

Tras el episodio, la artista retomó la canción, pero el ambiente ya había cambiado. Aunque continuó con su presentación, el gesto de desaprobación y su posterior retiro momentáneo del escenario dejaron en evidencia su fastidio.

Un show esperado que no estuvo exento de polémica

El concierto formaba parte del "Yo Canto World Tour", gira con la que la cantante regresó al Perú tras más de dos años de ausencia y que había generado gran expectativa entre sus seguidores.

Laura Pausini logró un sold out a solo días de iniciarse la venta de entradas. Aproximadamente 15,000 personas asistieron a su concierto en Arena 1 de San Miguel, confirmando la gran expectativa de los peruanos por ver el retorno de la cantante italiana.

Los precios de las entradas fluctuaron entre S/650.00 (Platinum), VIP (S/450.00) y general (S/250.00)

Este tipo de reacciones no es completamente inusual en la artista, quien se caracteriza por interactuar constantemente con su público durante sus presentaciones, aunque pocas veces con un tono tan directo.

El episodio protagonizado por Laura Pausini en Lima deja en evidencia la delgada línea entre la cercanía con el público y la exigencia artística. Este tipo de reacciones no es completamente inusual en la artista, quien se caracteriza por interactuar constantemente con su público durante sus presentaciones, aunque pocas veces con un tono tan directo.