Milett Figueroa revelará tremenda PRIMICIA que paralizará la TV: ¿Su relación con Marcelo Tinelli llegó a su fin?

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¿Lo contará todo? Milett Figueroa ya se encuentra en Perú y en medio de especulaciones de una presunta crisis de su relación con Marcelo Tinelli, se anunció que daría a conocer una gran primicia a la Chola Chabuca, que paralizará la farándula peruana, según el programa 'América Hoy'.

Milett Figueroa revelará noticia "bomba"

La popular 'Milechi' cruzó las puertas de América Televisión, tomando por sorpresa a trabajadores y reporteros que se encontraban en los alrededores del canal. Con un mejor semblante y con una gran sonrisa, evitó brindar declaraciones sobre cuál es su situación sentimental con Marcelo Tinelli, quien actualmente tiene una racha negativa con problemas judiciales, deudas millonarias y el probable cierre de su productora en Argentina.

En ese marco, las conductoras del programa de 'América Hoy' no tardaron en anunciar que Milett grabará junto a la Chola Chabuca para 'Esta Noche' para este sábado, en exclusiva.

Sin embargo, rápidamente, Janet Barboza insinuó que la exchica reality podría estar alistando tremenda "bomba" o primicia; a lo cual, su compañera, Valeria Piazza agregó que quedaba en la incertidumbre si sería relacionado a su historia de amor con el 'Divo' argentino.

"Yo creo que viene una primicia que va a contar Milett Figueroa este fin de semana . ¡Dios mío! ¿Seguirá con Marcelo Tinelli o contará que la relación llegó a su fin?" , expresó Piazza.

¿Primicia relacionada a Marcelo Tinelli?

Seguidamente, la popular 'Rulitos' señaló: " Quizá revelaría boda" , mientras que Edson Dávila 'Giselo' agregó que podría estar en la dulce espera de su primogénito con Tinelli : "De repente está embarazadita".

Una gran expectativa y especulaciones generó la llegada de Milett Figueroa al país, ya que no solo se presume que la primicia estaría relacionada con el hombre que logró conquistar su corazón, sino también a la posibilidad de volver a conducir el programa 'América Hoy', como reemplazo de Valeria Piazza.

Hasta el momento, no se ha confirmado nada oficialmente, pero se espera que todos estos rumores se aclaren este fin de semana cuando se emita la entrevista en 'Esta noche' de la Chola Chabuca.

Embargan a Marcelo Tinelli y culpan a Milett

Luego de que extrabajadores de Tinelli lo acusaran de no pagarles sus sueldos, hace unos días salió a la luz un documento de embargo hacia él por el importe de un millón 149 mil 339 dólares y 100 mil dólares.

Tras ello, la prensa argentina acusó a Milett Figueroa de ser su "talismán de mala suerte", afirmando que "desde que llegó la peruana, Tinelli no acierta ni con los mates".

Incluso, el periodista argentino, Matías Vásquez, exclamó: "Llegó a la vida de Tinelli y le arruinó los negocios. Si ella creía que estaba con el Tinelli de los mejores tiempos, no, está capa caída y veremos si está por amor o porque tenía una misión".

De esta manera, según el programa 'América Hoy', Milett Figueroa habría decidido abrir su corazón y sincerarse en una entrevista exclusiva con la Chola Chabuca, donde daría a conocer una primicia que paralizará la televisión peruana.