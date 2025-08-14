RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Espectáculos
Mucho amor

Marcelo Tinelli reafirma estar enamorado de Milett Figueroa con emotivo mensaje: "Es mi novia, mi mujer"

Pese a los rumores de separación, Marcelo Tinelli reafirma su amor por Milett Figueroa en televisión nacional. Además, el presentador argentino ya le dice suegra a la madre de la modelo peruana.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli reafirman su amor.
Milett Figueroa y Marcelo Tinelli reafirman su amor. (Foto: Instagram)

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 14/08/2025

Milett Figueroa pegó la vuelta al Perú y este sábado hablará de todo: sus proyectos, su vida en argentina y su relación amorosa con Marcelo Tinelli. Incluso, en los últimos días, se especuló con que en los próximos días dará una noticia bomba respecto a su romance con el presentador argentino.

La modelo peruana estará en el programa 'Esta Noche', que se emite todos los sábados después de 'El Reventonazo', charlando extensamente con la Chola Chabuca. Respecto a ello, la exchica reality descartó tajantemente cualquier rumor sobre una ruptura con el conductor y hasta aseguró que mantiene una buena relación con su familia.

Tinelli, mas enamorado que nunca

De igual manera, el avance de este espacio televisivo muestra un audio enviado por el propio Marcelo Tinelli donde reafirma su amor hacia Milett Figueroa. Además, en este corto, pero emotivo mensaje, deja en claro que ya le tiene un gran aprecio a la madre de la presentadora peruana.

"Ella es mi novia, mi mujer. Te amo amor, te amo mi vida", ha señado el conductor argentino; quien también envió saludos a doña Martha Valcárcel llamándola cariñosamente 'suegra'.

Como se recuerda, en las últimas semanas la prensa argentina ha cargado duramente contra le exintegrante de 'Esto es guerra' calificándola como un ave de mal agüero para el argentino. Y es que el exconductor de Videomatch fue acusado de no pagar el sueldo a los trabajadores de su productora, además de sufrir un embargo.

"Llegó a la vida de Tinelli y le arruinó los negocios. Si ella creía que estaba con el Tinelli de los mejores tiempos, no, está capa caída y veremos si está por amor o porque tenía una misión", indicaron en el país del tango.

Ernesto Pimentel agradece el cariño del público

Volviendo a nuestro país, el presentador Ernesto Pimentel agradeció la preferencia del público ya que sus programas 'El Reventonazo' y 'Esto noche', han liderado el rating de los últimos sábados por la noche.

"Estoy muy agradecida con el público por su constante respaldo al trabajo que realizamos todas las semanas, y también lo hago extensivo a mis compañeros pues la fórmula es sencilla, siempre hay que rodearse de los mejores y me acompañan todos los sábados en la pantalla. Trabajamos para entretener al público", afirmó.

De esta manera, Marcelo Tinelli reafirma su amor por Milett Figueroa con un emotivo mensaje desde Argentina. La modelo peruana contará todo sobre su romance este sábado en 'Esta noche'.

