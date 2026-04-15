¡La corona ya tiene nueva dueña! Luren Márquez fue coronada como Miss Perú 2026

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Luren Márquez, de 27 años, fue coronada esta tarde como Miss Perú 2026 en una ceremonia íntima realizada en el Teatro Municipal del Callao, un evento rodeado de reinas de belleza, entre ellas Fátima Bosch, Miss Universo 2025.

Luren Márquez fue coronada como Miss Perú 2026

Hace dos años, Luren Márquez estuvo a un paso de la corona nacional al convertirse en primera finalista del Miss Perú 2024. Hoy miércoles 15 de abril, ese sueño finalmente se hizo realidad.

Tras recibir la banda y la corona de manos de Karla Bacigalupo, Luren Márquez, visiblemente emocionada, agradeció el apoyo de los presentes y destacó el legado de Bacigalupo, quien participó en el Miss Universo y dejó una huella significativa en la organización.

"Gracias por esta hermosa oportunidad. Tienen todo mi compromiso, amor y pasión por nuestro país para llegar a Puerto Rico a conquistar el universo", expresó.

La nueva soberana resaltó la relevancia de la visita de Fátima Bosh y compartió detalles de la conversación privada que mantuvieron durante el evento.

"Ella me ha dado demasiados consejos. Realmente tengo tanto que aprender de ella. Es una reina muy querida, muy especial, y que esté en nuestro país definitivamente es algo de, que nos tiene que dejar con mucho orgullo a los peruanos", expresó Luren Márquez ante la prensa tras su coronación.

Su trayectoria como modelo es amplia: comenzó a los 14 años y ha participado en pasarelas como New York Fashion Week, Los Ángeles Fashion Week, Miami Swim Week y Lima Fashion Week. Asimismo, ha modelado para reconocidos diseñadores como Agatha Ruiz de la Prada, Custo Barcelona, Michael Cinco y Oscar de la Renta.

El perfil detrás de la corona del Miss Perú 2026

Más allá de la pasarela, Luren Leticia Márquez Canales, de 27 años, representa una nueva generación de reinas de belleza que combinan el liderazgo empresarial con una sólida proyección internacional.

Es Bachiller en Administración de Empresas por la Universidad de Lima. Actualmente, potencia su perfil profesional cursando Comunicación Social en la Florida International University (FIU), especializándose en el área de Marketing Digital.

Actualmente, Luren es una de las figuras principales de Telemicro Internacional. Se desempeña como presentadora en el popular programa "De Extremo a Extremo", donde lidera entrevistas a celebridades y realiza coberturas en el mundo del espectáculo.

Con una sólida carrera internacional, experiencia en medios, moda y labor social, Luren Leticia Márquez Canales, inicia ahora el reto más importante de su vida: llevar el nombre del Perú al escenario del Miss Universo 2026.