Miss Perú 2025 habría confesado estar casada ¿Por qué Jessica Newton no lo contó?

Karla Bacigalupo, actual Miss Perú 2025, se robó todas las miradas tras coronarse como la nueva reina de belleza. Pero ahora, un inesperado dato ha encendido las redes: habría confesado que está casada, y lo que más ha llamado la atención es que Jessica Newton, directora del certamen, no lo haya dicho públicamente.

¿Quién es Karla Bacigalupo?

El pasado 15 de junio, todos los ojos estaban puestos en la gran final del Miss Perú 2025. Treinta y nueve bellezas compitieron por la codiciada corona que dejó nuestra Tatiana Calmell.

Al final, la que se llevó el ansiado título fue Karla Bacigalupo, la representante de Miss Perú USA. Con su presencia imponente y un desempeño de lujo, conquistó al jurado y se convirtió en la nueva reina.

De la vida personal de Karla Bacigalupo, no se sabe mucho. Ella es de las que prefieren mantener su privacidad bajo siete llaves, lejos de los reflectores.

Lo que sí se sabe es que Karla Bacigalupo nació en Lima un 26 de diciembre de 1991, así que este año cumplirá 34 años. Estudió Administración y Gestión de Empresas en la Universidad de Lima, pero luego decidió mudarse a Estados Unidos para seguir sus sueños en el mundo artístico.

En el país de Donald Trump, se metió a estudiar actuación en la Universidad de California (UCLA). Ahora, además de Miss, es productora y hasta ha participado como actriz en cortometrajes como 'You Can Only Blink Once' y 'Proof', buscando siempre dar más visibilidad a las mujeres y a los peruanos en el arte y en lo social.

Karla Bacigalupo estaría casada

Pero como en el Perú no se guarda ningún secreto bajo la alfombra, en los últimos días ha empezado a circular un chismecito farandulero que ha dejado a todos con la boca abierta.

Karla Bacigalupo estaría casada. Este dato ha prendido las alarmas y la gente se pregunta por qué Jessica Newton, directora del Miss Perú, no ha dicho nada sobre el tema.

Este rumor empezó a rodar gracias a Pati Lorena, una exproductora de Gisela Valcárcel y que sabe todos los secretos del medio. Aunque ahora vive en Estados Unidos, no se pierde ni un detalle de la farándula peruana. Y claro, no se quedó callada con lo que se enteró de la flamante Miss Perú.

En un video que se hizo viral en TikTok, Pati Lorena contó que una de sus primas se encontró con Karla Bacigalupo en un salón de belleza en Cusco, días antes de la final del Miss Perú.

En una de esas conversaciones que uno tiene en la peluquería, la modelo habría soltado un bombazo inesperado. "La chica llegó, súper tranquila, humilde, dulce, y contó que era casada", dijo Pati Lorena. Y no solo eso, agregó que la propia Karla dijo que su esposo y su madre iban a ir a Cusco para acompañarla en la noche de la coronación.

Aunque ahora las reglas del Miss Perú y del Miss Universo son más flexibles y permiten que participen mujeres casadas, lo que más ha llamado la atención de este chismecito es el silencio absoluto de la organización, especialmente de Jessica Newton.

Pati Lorena lo dejó clarísimo: "Lo raro es por qué Newton no lo ha contado ¿Por qué no ha dicho que la Miss Perú es casada? Qué raro. ¿Será que no quieren que se enteren?".

Por ahora, ni la organización del Miss Perú ni Jessica Newton han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo que habría confesado Karla Bacigalupo, actual Miss Perú 2025, respecto a su vida sentimental y su supuesto estado civil como casada.