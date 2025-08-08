Pamela López NIEGA "beso" con Renzo Spraggon y tomaría INESPERADA decisión contra el argentino

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¿Rechaza serle infiel a Paul Michael? Pamela López no dudó en negar y desmentir el presunto beso que se habría dado con Renzo Spraggon. La trujillana no solo sostuvo que el modelo argentino estaría dando a conocer una "historia mal contada", sino que tomaría una inesperada decisión en su contra.

Pamela López desmiente a Renzo Spraggon

La aún esposa de Christian Cueva se encuentra en el 'ojo de la tormenta', luego de que Renzo Spraggon sostuviera en el programa 'Magaly TV: La Firme' que sí la besó en una discoteca limeña, aunque no fue un "chape" como tal, sí le dio "picos" e incluso, López Solórzano le habría dicho que le gustaba, aprovechando que Paul Michael se encontraba en el baño.

Al ser dejada a nivel nacional como "infiel", la trujillana no dudó en aclarar la situación. Primero negó tajantemente haber tenido algún gesto romántico con el modelo argentino y mucho menos haberse dado un beso, aunque sí sostuvo que se dieron un saludo en forma de "piquito", pero sin mayor implicancia.

"Entiendo tu chamba, pero creo que esto ya va para otro ámbito. Solo puedo decir que toda la historia que contó (Renzo) en tu programa no es verdad, es falso (el beso)", se lee en el chat de la influencer con un reportero del programa de Magaly Medina.

¿Tomará acciones legales contra Renzo Spraggon?

Seguidamente, la popular 'KittyPam' agregó que no tiene intención alguna de seguir una confrontación con Spraggon, ya que considera que él solo estaría tratando de ganar protagonismo en la televisión, usando su imagen.

"Solo puedo decirte que su historia está mal contada, hay mucha imaginación y ansias de poder estar en vigencia. Conmigo no funcionará, tengo varios frentes con quien tengo que seguir lidiando", indicó, expresando su molestia por toda esta situación mediática.

En ese marco, Magaly Medina agregó en la última emisión de su programa que la influencer tomaría acciones legales contra el argentino: "a punto de enviar una carta notarial", para pedir una rectificación a Spraggon.

Pamela y Paul Michael más felices que nunca

Pese a las especulaciones y rumores de que Pamela López le habría sido infiel a Paul Michael con el argentino, Renzo Spraggon, la trujillana reapareció en sus redes sociales luciéndose feliz al lado de su pareja, dejando en claro que se encuentran más enamorados que nunca.

Con el fondo musical del tema 'Polémica' de Cris MJ, Paul se anima a acercarse a 'KittyPam' para darle un beso que selle el momento afectuoso y despeje la incertidumbre generada tras las declaraciones del fisicoculturista argentino.

"Sí, fue polémico, pero seguimos aquí", se escucha en la cortina musical del video subido por la trujillana.

Pamela López y Paul Michael demuestran su amor en redes tras polémica con Renzo Spraggon.

De esta manera, Pamela López no solo desmintió las afirmaciones de Renzo Spraggon de un presunto beso en una discoteca en ausencia de Paul Michael, sino que ya estaría alistando una carta notarial para que el argentino se rectifique al dejarla mal vista públicamente como "infiel".