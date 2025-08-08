Hijas de Andrea San Martín sorprenden al lanzar su propio emprendimiento: "Nuestra marca de ropa"

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Las hijas menores de Andrea San Martín, Maia y Lara, están dando que hablar en redes sociales. Con apenas 9 y 6 años, estas pequeñas no solo se están convirtiendo en nuevas influencers, sino que acaban de lanzar su propio emprendimiento: una marca de ropa infantil que ya genera expectativa.

Hijas de Andrea San Martín y su emprendimiento

La noticia llegó a través de la cuenta de TikTok de Andrea San Martín, quien no pudo ocultar su emoción al mostrar el talento y la iniciativa de sus hijas. "Así nacieron mis pequeñas influencers pero de su propia marca", escribió la exchica reality, orgullosa del emprendimiento de sus menores.

Maia y Lara se presentaron en el video oficial de Instagram de su marca, 'Maila', nombre que nace de la fusión de sus propios nombres. Con una soltura poco común para niñas de su edad, anunciaron que serán las modelos oficiales de esta línea de ropa diseñada especialmente para niñas.

"Lanzamos nuestra marca de ropa con millones de estilo de ropa para niñas", expresaron, mientras invitaban a sus seguidores a estar atentos a la preventa y a los próximos videos detrás de cámaras.

La cuenta de Instagram de 'Maila' ya supera los 20 mil seguidores, y el proyecto parece tener todo para convertirse en un éxito. Más que un simple negocio, 'Maila' representa la unión y la creatividad de Maia y Lara, quienes están empezando a dejar su huella en el mundo del emprendimiento desde muy pequeñas.

Andrea San Martín gana juicio de alimentos

Mientras sus hijas brillan con este nuevo paso, Andrea San Martín también cerró otro capítulo importante en su vida personal. La modelo y exchica reality ganó un juicio por alimentos contra su expareja y padre de una de sus hijas, Juan Víctor Sánchez. Según el fallo, él deberá depositar mensualmente 2 mil soles para la manutención de la menor.

Durante una entrevista para 'Ponte en cola', Andrea San Martín evitó ahondar en detalles sobre el tema y mantuvo la discreción que la caracteriza: "Uy, no hablo nada de este tema. O sea, ya hace rato que no hablo nada, de ningún tema legal ni nada personal", respondió cuando se le preguntó por su relación con Juan Víctor.

El lanzamiento del propio emprendimiento de las hijas de Andrea San Martín ha generado gran atención en redes y medios. Con apenas 9 y 6 años, Maia y Lara demuestran que el talento y las ganas de innovar pueden surgir desde muy pequeñas.