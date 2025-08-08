RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Presunto affaire

¡Agárrate Pamela López! ¿Elías Montalvo y Paul Michael tuvieron "algo"? Esto reveló Renzo Spraggon

¿Affaire a la vista? Renzo Spraggon dejó en shock a sus seguidores al revelar en 'La Noche Habla' que la pareja de Pamela López, Paul Michael, habría tenido "algo" con Elías Montalvo.

Rumores de que Paul Michael y Elías Montalvo habrían tenido "affaire".
Rumores de que Paul Michael y Elías Montalvo habrían tenido "affaire". (Composición Exitosa)

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 08/08/2025

¡Inesperado! Renzo Spraggon vuelve a sorprender y esta vez no solo por revelar que sí "besó" a Pamela López, sino por revelar en el programa 'La Noche Habla' que tiene conocimiento de que Paul Michael, saliente de la trujillana, "habría tenido algo" con Elías Montalvo.

Renzo Spraggon sobre Paul Michael y Elías Montalvo

Esta semana, el nombre de Pamela López ha acaparado los titulares de la farándula local, luego de que Macarena Gastaldo revelara que le habría sido infiel a Paul Michael en una discoteca con Renzo Spraggon. Pues bien, al verse envuelto en este escándalo, el modelo argentino no dudó en salir ante las cámaras de televisión y revelar detalles de su encuentro con la trujillana.

Spraggon detalló que si bien no hubo un "chape" como tal, sí se dio "piquitos" o "medio beso" con Pamela López y que, incluso, ella le habría dicho "tú me gustas mucho", lo cual le animó a invitarla a cuadrar algo para verse. Todo ello, mientras que el saliente de la influencer se encontraba en el baño. Además, detalló que fue el exchico reality, Elías Montalvo, quien lo invitó a la discoteca de Pamela López, donde ocurrió el ya comentado beso. 

En ese marco, Elías fue invitado al programa 'La Noche Habla' para dar a conocer su versión de los hechos, sin imaginar que sería sorprendido por una llamada telefónica de Renzo Spraggon, luego de señalar que el argentino "estaría desesperado por cámara" y que "habría planeado esto (un ampay)".

"En ningún momento quise este problema, si no fuera por Macarena. (...) (Sobre el ampay) Lo que pasa es que Elías es muy amigo de Paul Michael, es más, me contaron algo sobre eso, son amigos los dos. (...) Supuestamente, a mí me llegó el rumor, de que ellos tenían algo. Yo no lo confirmo porque nunca los vi, pero me llegó ese comentario", indicó Spraggon.

Elías Montalvo tras presunto 'affaire' con Paul Michael

Los conductores del espacio televisivo quedaron anonadados con la inesperada revelación de Renzo Spraggon, pues bien, dejaría entrever que Elías Montalvo habría tenido un vínculo sentimental con el exintegrante de la 'Combinación de La Habana', Paul Michael, actual pareja de Pamela López.

Por su parte, el exintegrante de 'EEG' lejos de negar o confirmar los rumores de un presunto 'affaire' con el cantante, pidió al argentino que mostrara las pruebas que avalen todo lo que acaba de revelar en el programa.

"Siempre andábamos juntos, no tiene nada de malo, a menos que tengan pruebas de que nos hayan visto besándonos. (...) Que saque las pruebas que tenga que sacar", sostuvo Montalvo de forma tajante en 'La Noche Habla'.

@riclatorrez 8.08/1: #PaulMichael y #EliasMontalvo habrían tenido algo, según #RenzoSpraggon . #pamelalopez #fyp #parati #riclatorrez #riclatorre #chollywood #farandulaperuana #magalytvlafirme #magalymedina #amoryfuego #destacame #americahoy #lanochehabla #evdlv #elvalordelaverdad #foryou #fy #Viral ♬ sonido original - Ric La Torre

De esta manera, el escándalo de Pamela López y Renzo Spraggon por una presunta infidelidad de la trujillana a Paul Michael, escalaría a más, luego de que el argentino dejara entrever que el cantante aparentemente, habría tenido un "affaire' con Elías Montalvo.

