Allison Pastor revela cómo empezó su romance con Erick Elera y confiesa que al inicio lo 'choteaba'

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Erick Elera y Allison Pastor son una de las parejas más queridas del espectáculo peruano. Casados desde 2019, comparten en redes su vida familiar, pero ahora un video en TikTok ha despertado la curiosidad de sus seguidores. En él, la modelo contó cómo conoció al actor y cantante, revelando que al inicio lo 'choteaba' hasta que un cumpleaños cambió la historia.

Allison Pastor 'choteaba' a Erick Elera

Según relató Allison Pastor, la historia con Erick Elera comenzó en los sets de Al fondo hay sitio. Ella trabajaba como actriz y él ya era conocido como el carismático "Joel". En ese momento, apenas se cruzaban por temas laborales.

Todo cambió cuando, por un motivo de trabajo, Erick Elera le pidió su número de teléfono. "Él estaba esperándome y me pidió mi número (para un trabajo). Al ratito me escribe: '¿Quieres que te jale? He venido con mi carro' y yo le dije que no. Lo choteé, me acuerdo. Lo paraba dejando en visto al pobre", contó entre risas.

Pese a la insistencia del actor, Allison Pastor no mostraba mayor interés. Pasaron dos años sin que surgiera algo más allá de un saludo cordial en grabaciones o eventos relacionados con la serie.

El día que Erick Elera conquistó a Allison Pastor

El punto de quiebre llegó en el cumpleaños número 21 de Allison Pastor. La modelo organizó una gran fiesta e invitó a todos sus contactos, y entre ellos, claro, estaba Erick Elera. El actor no llegó solo, sino acompañado de un compañero de Al fondo hay sitio.

Desde el inicio, Erick Elera mostró interés por conversar con ella. "Hice un evento para mi cumpleaños y mandé a todos mis contactos y uno de ellos era Erick (...) y cuenta un amigo de él que Erick dijo: 'aquí es, y si me hace caso, cuelgo los chimpunes'", recordó Allison Pastor.

Esa noche todo fluyó: rieron, conversaron y se dieron cuenta de que tenían mucho en común. "Ese día la pasamos super bien, hicimos clic la verdad. Toda la noche hablamos, conversamos, la pasamos muy bien. Comenzamos a salir más y estuvimos", agregó.

Tras ese primer acercamiento real, Erick Elera y Allison Pastor comenzaron a salir con más frecuencia, fortaleciendo un vínculo que, con el tiempo, se convirtió en una relación sólida. En 2019, dieron el gran paso y se casaron, y hoy comparten una vida en familia junto a su hijo.

Lo que empezó como una amistad en los sets de Al fondo hay sitio y unos mensajes ignorados terminó en una historia de amor estable y conocida en el espectáculo. Erick Elera y Allison Pastor, casados desde 2019, siguen compartiendo en redes su vida familiar y, gracias a este video en TikTok, sus seguidores conocen cómo nació su romance.