Samahara Lobatón sorprende al poner en venta su cuenta de TikTok por miles de soles

Samahara Lobatón volvió a llamar la atención en redes sociales, esta vez por poner a la venta su cuenta de TikTok con más de 35 mil seguidores. La influencer reveló el precio y el procedimiento para concretar el trato, asegurando que la cuenta no presenta ninguna infracción y que la transferencia se realiza en minutos.

Samahara Lobatón pone en venta su TikTok

Todo empezó cuando Samahara Lobatón utilizó sus historias de Instagram para contar que estaba en busca de un comprador para su cuenta secundaria de TikTok. El perfil incluye videos personales, incluso junto a su hija, y uno de ellos supera los 5 millones de vistas.

La parte que más sorprendió fue el precio. Al ser consultada por mensaje privado, la hija de Melissa Klug no dudó en decir la cifra exacta: S/4.300. Eso sí, también mostró flexibilidad: "Está super buena, hasta 4.000 la dejo, o si tienes alguna contrapropuesta, la escucho", respondió.

No es la primera vez que la influencer realiza este tipo de negocio. El año pasado ya había vendido su cuenta de Instagram, que tenía 89 mil seguidores, a cambio de S/4.500.

Samahara Lobatón explicó que la transferencia es rápida y segura. El proceso, según ella, empieza con un adelanto del 50% para entregar los accesos. Luego, cuando se completa el cambio de titularidad —algo que, según afirma, demora apenas cinco minutos—, se entrega el otro 50% del pago.

La creadora de contenido también aclaró que la cuenta no tiene ninguna infracción ni historial de sanciones, por lo que no existiría riesgo de bloqueo o pérdida.

Este tipo de transacciones se está volviendo cada vez más común entre influencers y creadores de contenido. La compra de cuentas ya posicionadas permite a muchos evitar el trabajo de empezar desde cero y acceder de inmediato a una audiencia establecida, lo que también abre la posibilidad de monetizar más rápido.

Samahara Lobatón vendió su Instagram

A inicios de este año, Samahara Lobatón vendió una de sus cuentas secundarias de Instagram. El perfil, que contaba con nada menos que 89 mil seguidores —en su mayoría peruanos—, terminó en manos de una emprendedora ecuatoriana.

El detalle que encendió la polémica fue el precio, que no pasó desapercibido. Aunque Samahara Lobatón no reveló la cifra final con la que cerró el trato, había puesto como precio base unos $4,500 por la cuenta. Al final, la compradora quedó más que agradecida por llevarse el perfil.

Con más de 35 mil seguidores y material que incluye videos virales, Samahara Lobatón sorprendió al poner en venta su cuenta de TikTok por miles de soles. El proceso, según explicó, es rápido y seguro. No es la primera vez que se desprende de una de sus redes.