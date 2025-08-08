Josimar descarta infidelidad y asegura que mujer del ampay es su 'prima': "La conocí por mi primo"

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Josimar enfrenta una fuerte polémica tras ser visto en Europa con una mujer que no es su pareja, María Fe Saldaña, con quien acaba de ser papá por segunda vez. Aunque él asegura que es su "prima", las dudas aumentan, y la popular 'protagonista' no parece convencida de su versión.

El ampay y la versión de Josimar

Todo comenzó cuando cámaras de Magaly TV, La Firme captaron a Josimar en plena gira europea acompañado de Verónica González, una manicurista venezolana que, según él, es su "prima".

Eso sí, Josimar aclaró que no hay vínculo sanguíneo, sino que es pareja de un primo suyo, motivo por el que la trata como familia. "La conocí por mi primo, por eso le digo prima", dijo el salsero ante la prensa, defendiendo su versión.

Pero ojo, que en las redes de Verónica se ven varias fotos junto a Josimar, donde lo llama "primo", pero sorprende que no haya ni una sola imagen del supuesto primo con quien estaría en pareja. Más aún, un video de la joven muestra que estaría soltera actualmente ¿Entonces? Las dudas no paran de crecer.

Ante esto, Josimar aseguró tener fotos que demostrarían la relación amorosa de Verónica González con su primo, y dijo que ya se las mostró a María Fe Saldaña para despejar sospechas.

"Si tengo fotos de ellos juntos, pero ese no es tema mío, es de ellos y no quiero poner cosas que no son de mi asunto. A la que tengo que mostrar esas fotos, ya se los mostré", respondió con cierta molestia.

La reacción de María Fe Saldaña

El programa también habló con María Fe Saldaña, la madre de los hijos del cantante, para saber si creía en la versión de Josimar. Ella admitió haber recibido las fotos que él le envió, pero se mostró reservada.

"Me envió unas fotos, nada más", señaló, y cuando le preguntaron si confiaba en lo dicho por Josimar, solo respondió: "Lo demás lo conversaremos cuando él llegue aquí a mi casa".

Además, en sus últimas publicaciones en redes sociales, María Fe ha dejado caer indirectas que muchos interpretan como señales de que la relación estaría atravesando una crisis o al menos momentos complicados. La paciencia parece estar al límite y el público sigue atento a cada movimiento.

Josimar descartó cualquier acusación de infidelidad y afirmó que la mujer que apareció en las imágenes es su 'prima'. La polémica se mantiene viva, especialmente porque María Fe Saldaña, su pareja y madre de sus hijos, aún tiene dudas y ha preferido esperar a hablar con él personalmente para aclarar la situación.