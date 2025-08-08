Mario Irivarren y Onelia Molina oficializan su reconciliación con beso en 'Esto es guerra'

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Irivarren y Onelia Molina dieron de qué hablar al confirmar su reconciliación con un beso en pleno programa en vivo de Esto es guerra. La escena, ocurrida el jueves 7 de agosto, fue la cereza del pastel tras días de rumores sobre su regreso, alimentados por un reciente viaje juntos a Chile.

Oficializan su regreso con beso

Todo empezó con las especulaciones de que Mario Irivarren y Onelia Molina se estaban dando otra chance, luego de que fueran captados disfrutando de unos días juntos en Chile. La chispa se encendió todavía más cuando, horas antes del programa, el chico reality confesó en su podcast Good Time que todavía ama a la odontóloga.

Esa declaración no pasó desapercibida para Katia Palma, quien en plena emisión de EEG no dudó en preguntarle de frente si habían retomado la relación o qué tipo de vínculo mantenían. Mario Irivarren, con cara de "ya no puedo ocultarlo más", decidió sincerarse y contó que están a un paso de volver a ser pareja.

"Todos saben que han sido meses bastantes ajetreados y hemos intentado retomar la relación que teníamos antes. Nosotros disfrutábamos estar juntos. Eso se perdió en los últimos meses y fueron tiempos duros para ambos. Estamos en ese proceso (de volver a ser novios). Ese viaje (a Chile) tenía esa intención y estamos a un paso de eso", explicó.

Mientras Mario Irivarren daba su versión, Onelia Molina no se quedó atrás y soltó la frase que terminó derritiendo a todos en el set: "¿Por qué dejar ir alguien bueno?". Con esa línea y una sonrisa, la modelo confirmó que efectivamente han decidido darse otra oportunidad.

"Las cosas no han sido fáciles. Hemos aprendido mucho en este tiempo, hemos mejorado en muchas cosas ¿Y por qué no darnos una oportunidad con una persona que es increíble, un buen ser humano? ¿Por qué dejar ir alguien bueno e intentarlo de nuevo?", añadió la odontóloga.

Acto seguido, sin más rodeos, ambos se dieron un beso frente a las cámaras, provocando los aplausos y gritos de Katia Palma y Renzo Schuller.

¿Por qué terminaron su relación?

La relación de Mario Irivarren y Onelia Molina no ha estado libre de capítulos intensos. Su ruptura se dio luego de que él confesara a Alejandra Baigorria que quería comunicarse con su ex, Vania Bludau, justo cuando la odontóloga estaba presente en la boda de la popular 'Gringa de Gamarra'.

Con un beso en vivo y declaraciones que no dejaron lugar a dudas, Mario Irivarren y Onelia Molina sellaron públicamente lo que ya se comentaba tras su viaje a Chile: la reconciliación es un hecho.