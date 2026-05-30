Miss Grand International All Stars 2026: Vanessa Pulgarin, representante de Colombia, ganó la ansiada corona

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La modelo colombiana Vanessa Pulgarín se coronó como Miss Grand International All Stars 2026 en la primera edición del certamen de belleza que reunió a 56 candidatas. De esa manera, la latina se impuso a Faith Maria Portenha (Miss Ghana), que quedó en segundo lugar.

La gran final del Miss Grand International All Stars 2026 se realizó este 30 de mayo en Bangkok, Tailandia, donde 56 candidatas buscaron convertirse en la primera ganadora de este certamen internacional.

La expectativa fue alta debido al nivel mostrado por las participantes durante las pruebas preliminares, en las que enfrentaron retos como el desfile en traje de gala, la pasarela en bikini y el desafío de rostro al natural.

🇨🇴👑 Vanessa Pulgarín (Colombia) gana el Miss Grand All Stars 2026. pic.twitter.com/yYfQfd2gW3 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 30, 2026

¿Quién es Vanessa Pulgarín?

Vanessa Pulgarín Monsalve nació el 13 de septiembre de 1991 en Medellín, Antioquia, y desde muy joven orientó su vida hacia el modelaje, la comunicación y el liderazgo social.

Criada en una familia paisa tradicional, creció entre Medellín y sus municipios aledaños, en un entorno hogareño que le permitió desarrollar habilidades que hoy utiliza en su camino como reina.

Pulgarín ha manifestado que su propósito no es solo desfilar en pasarelas, ella quiere aprovechar su visibilidad para impulsar causas relacionadas con la educación, el deporte y la salud emocional.

Su trayectoria en los concursos de belleza no es reciente. En 2016 fue elegida Señorita Antioquia, lo que le permitió representar a su departamento en el Concurso Nacional de Belleza de Cartagena en 2017.

En esa edición alcanzó el título de Virreina Nacional, quedando a un paso de la corona.

Este reconocimiento le otorgó la oportunidad de representar a Colombia en Miss Internacional 2017, celebrado en Tokio, Japón. Aunque no entró en el cuadro de finalistas, su participación le brindó proyección internacional y experiencia en escenarios de alto nivel.

Suheyn Cipriani quedó fuera del Top 5

La participación de Suheyn Cipriani en el Miss Grand International All Star 2026 llegó a su fin este viernes 30 de mayo luego de que la representante peruana no lograra avanzar al Top 5 de la competencia, pese a haber protagonizado una de las presentaciones más comentadas de la gala final.

La representante peruana cerró su participación en el MGI All Star 2026 tras quedar fuera del Top 5, luego de destacar durante toda la competencia y consolidarse entre las favoritas del certamen.

Tras el desfile en traje de baño, Suheyn Cipriani fue la cuarta más votada del público, lo que le sirvió para clasificar al TOP 10 del Miss Grand International All Stars 2026.