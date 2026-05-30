Leslie Shaw destruye a Paloma Fiuza por elogios a Mario Hart: "Que se diviertan, pero no se reproduzcan"

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Leslie Shaw, Paloma Fiuza y Mario Hart acaparan los titulares de la farándula peruana, luego de que la cantante peruana no dudara en lanzar duros comentarios contra la brasileña luego de que tildara de "atractivo" al aún esposo de Korina Rivadeneira.

El origen del conflicto: ¿Qué dijo Paloma Fiuza sobre Mario Hart?

El mundo del espectáculo peruano vuelve a ser tendencia en esta semana tras las recientes y explosivas declaraciones de Leslie Shaw. La cantante peruana, conocida por no tener filtros, destruyó a Paloma Fiuza. ¿Por qué? Pues bien, como se recuerda, la brasileña participó en un podcast donde se deshizo de halagos hacia el exchico reality Mario Hart.

La exintegrante de Combate describió a Mario Hart como un hombre "lindo", "educado" e "inteligente", llegando a confesar abiertamente que el piloto "le encanta" y, al ser cuestionada sobre un posible romance a futuro con él, soltó un enigmático "uno nunca sabe", aunque no dudó en dejar en claro, a su vez, que solo mantenían una buena amistad que forjaron durante su participación del desaparecido reality.

Esta situación se da en medio de la incertidumbre sobre cuál sería la relación actual entre Hart y Korina Rivadeneira, la madre de sus dos pequeños hijos, ya que en los últimos días los rumores de una presunta ruptura se van acrecentando.

Leslie Shay arremete contra Paloma Fiuza: "Está necesitada"

Ante estas recientes declaraciones de Paloma Fiuza, Leslie Shaw, al ser consultada por la prensa, no dudó en responder con su característico sarcasmo. La intérprete de "Faldita" restó importancia a los halagos de la brasileña a su expareja y solo atinó a decir: "La calle está dura, la entiendo, porque cada vez es más difícil encontrar chicos guapos".

Pero no todo quedó ahí, ya que la artista peruana lanzó más dardos asegurando que la exchica reality estaría "necesitada" y, finalmente, aprovechó en darle un consejo: "Amiga, anda a Miami, en Europa también hay chicos lindos... ella es linda, ella se puede dar el gusto", acotó.

El momento que causó mayor polémica y la sorpresa de sus seguidores fue cuando Leslie Shaw lanzó una advertencia final cargada de ironía sobre un posible romance entre Paloma Fiuza y Hart: "Que se diviertan, solo que no se reproduzcan".

¿Qué dijo Korina Rivadeneira sobre Paloma Fiuza?

Korina Rivadeneira también se pronunció sobre las declaraciones de Paloma Fiuza sobre Mario Hart: "Amo a Paloma Fiuza, lo que diga, está bien. Todo lo que diga está bien y que se caiga de risa", declaró la actriz e influencer venezolana.

En medio de esta situación, Leslie Shaw no dudó en lanzar fuertes comentarios contra Paloma Fiuza luego de que la brasileña confesara que Mario Hart le parece "lindo", "inteligente" y "atractivo".