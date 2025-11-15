RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Espectáculos
Caso en investigación

Muere reconocida actriz y cantante española tras ser atacada en su residencia

Una reconocida actriz y cantante española fue encontrada sin vida en la residencia de la ciudad de Ávila. Se presume que su fue atacada por otro residente.

Reconocida actriz y cantante de Sevilla falleció en España
Reconocida actriz y cantante de Sevilla falleció en España (El País)

15/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 15/11/2025

Un crimen ocurrió durante la noche del jueves 13 de noviembre en la ciudad de Ávila en España dejando enlutada a la escena artística del país. Según la información preliminar, la artista fue atacada por un habitante de la residencia donde ambos vivían.

Crimen en residencia de ciudad española

Se trata de Encarnita Polo, reconocida artista de los años 60 y 70 considerada la reina del flamenco pop. La mujer de 86 años vivía en una residencia para adultos mayores Decanos de Ávila en la cual fue atacada por otro residente. El motivo del ataque aún permanece en investigación. Según los primeros indicios, fue estrangulada.

Encarnita Polo fue un ícono de la cultura popular de España durante la segunda mitad del siglo XX y se hacía llamar a sí misma la reina del flamenco pop. Dentro de su repertorio musical, una de sus canciones más conocidas fue 'Paco, paco, paco' que gozó gran popularidad. 

Al día siguiente del crimen, la Policía Nacional de España confirmó el fallecimiento de la cantante de Sevilla. En la información proporcionada a los medios locales, indicaron que habría sido atacada por uno de sus compañeros.

Sospechoso fue detenido 

El sospechoso del crimen sería otro residente del albergue de 68 años de edad y perteneciente al área de Psiquiatría,

Según información preliminar, el presunto asesino habría salido de su habitación y dirigido hacia el área donde se encontraba la artista. El ataque se habría dado mientras esta se encontraba descansando.

Luego del crimen, el hombre fue dirigido hacia el área de Psiquiatría del Hospital de Ávila donde permanece bajo custodia policial.

