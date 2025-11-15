Ignacio Buse continúa con buena racha: Tenista peruano clasificó a la final del Challenger de Uruguay

15/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Por la senda del triunfo. Ignacio Buse ha demostrado una vez más que se encuentra atravesando un buen presente al clasificar a la final del Challenger de Uruguay. De esta manera, la primera raqueta nacional asegura un lugar en el Top 100 del ránking ATP.

Ignacio Buse vale un Perú

Este sábado 15 de noviembre Ignacio Buse, 110° en el ránking ATP, se anotó una tremenda victoria contra Román Burruchaga y logró meterse así a la final del Challenger de Montevideo.

El peruano derrotó al argentino por 6-2 y 7-5 en sets corridos, en el tiempo de 2 horas y 8 minutos de juego. En el cotejo 'Nacho' demostró solidez y determinación en la cancha central del Carrasco Lawn Tennis Club.

La primera raqueta nacional disputó un primer parcial en el que de manera inmediata impuso su ritmo quebrando el servicio de su rival en varias ocasiones consiguiendo una ventaja de 3-0 en un inicio para finalmente imponerse 6-2.

Adicionalmente, en la segunda manga, Buse quebró en el tercer juego, pero el argentino Burruchaga no dio su brazo a torcer y se recuperá obteniendo el empate momentáneo de 4-4 y ya con el marcador 5-5, Ignacio rompió el servicio una vez más y de esta forma pudo cerrar por 7-5 para así quedarse con la victoria.

Peruvian power to the final 🇵🇪@ignacio_buse dispatches Burruchaga 6-2, 7-5 to reach the Montevideo championship match 🤜🤛#ATPChallenger | @uruguayopen pic.twitter.com/z616piTeVm — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) November 15, 2025

La tan ansiada final

Mañana 16 de noviembre el 'Colo' disputará el que quizá sea el partido más importante de su carrera debido a que si es vencedor y campeona logrará ingresar al top 100 y jugará el cuadro principal del Australian Open, siendo este su último torneo del año.

El deportista nacional El peruano no tendrá tiempo para descansar tras superar esta semifinal, debido a que tendrá que enfrentarse al tenista que triunfe del enfrentamiento entre los chilenos Cristian Garin (105°) y Tomás Barrios Vera (111°), en un duelo que definirá a su rival en la final del torneo.

Una semifinal de ensueño

El último viernes 14 de noviembre Ignacio Buse se impuso por el marcador 6-1 y 6-4 al brasileño Gustavo Heide, por los cuartos de final del Challenger de Uruguay, entrando así a la semifinale disputada este sábado.

Demostrando solidez y prolijidad, la primera raqueta nacional, Ignacio Buse, clasificó a la final del Challenger de Uruguay al derrotar en sets corridos al argentino Román Burruchaga. De esta manera, se va a acercando a lo que podría ser su ingreso al top 100 del mundo.