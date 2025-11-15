Fiscalía pide cadena perpetua contra miembros de 'La Nueva Jauría del Norte' por diversos delitos de extorsión

15/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público (MP) informó que han solicitado cadena perpetua para miembros de la organización criminal 'La Nueva Jauría del Norte'. Sujetos están involucrados en numerosos crímenes relacionados a la extorsión en contra de la ciudadanía.

Solicitan cadena perpetua

La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste (Primer Equipo) ha solicitado penas efectivas, incluyendo cadena perpetua, para 25 miembros de la organización criminal 'La Nueva Jauría del Norte', cuyas operaciones se extendieron a diversos puntos de la capital.

A los involucrados se les imputada los siguientes delitos: extorsión, sicariato, secuestro agravado, tráfico ilícito de drogas agravado, tenencia ilegal de armas de fuego y usurpación agravada.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía de Lima Noroeste presentó requerimiento acusatorio contra los miembros de la organización criminal 'La Nueva Jauría del Norte', solicitando penas de cadena perpetua por los delitos de extorsión, sicariato, secuestro agravado, tráfico ilícito de drogas... pic.twitter.com/Js5guRMyiG — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 14, 2025

De acuerdo a la investigación fiscal, los criminales organizados operaron en el distrito de Ventanilla como principal punto de ataque. Entre los actos delictivos expresados en la acusación fiscal se encuentran la extorsión a trabajadores de construcción civil y empresarios. Además, controlaban el tráfico ilícito de drogas en la zona de Pachacútec.

Entre las víctimas se encuentran dirigentes sindicales, representantes de asociaciones civiles y ciudadanos, cada uno de ellos agraviados por los extorsionadores. La investigación fiscal expuso que algunas personas que se oponían a pagar las extorsiones o a sus fines criminales fueron cruelmente asesinados.

Acusados y reparaciones civiles

La Fiscalía determinó que 'La Nueva Jauría del Norte' fueron los autores de 25 muertes e hirieron a siete personas por proyectil de arma de fuego. Además, se verificó que se extorsionaba a una empresa de construcción civil bajo la modalidad de cobro de cupos.

Los cabecillas de esta estructura criminal fueron identificados como Omar Castañeda y Juan Sulca, que junto a otros 15 imputados se han solicitado 64 penas de cadena perpetua. Para otros siete imputados se solicitó penas de hasta 35 años de prisión debido a su vinculación a la organización criminal.

Además de las acusaciones, la Fiscalía solicitó el decomiso de S/ 26 420 y de una minivan incautada durante la intervención a los criminales. En la intervención policial y fiscal se encontraron armas de fuego, 456 municiones y varios teléfonos celulares.

Se solicitó el pago de una reparación civil de S/ 2 932 302.41 a favor del Estado y de las víctimas tras las muertes de 25 personas y siete personas heridas.

25 miembros de la organización criminal 'La Nueva Jauría del Norte' dedicadas a diversos delitos de extorsión y tenencia ilegal de armas se encuentran investigadas. La Fiscalía solicitó al Poder Judicial cadena perpetua para algunos de sus miembros.