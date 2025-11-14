Ariana Grande: Sujeto que se lanzó sobre ella afronta proceso por alteración del orden público

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El caso del llamado "Pyjama Man" vuelve a encender las redes tras su ataque a Ariana Grande en Singapur, y ahora Johnson Wen sí deberá enfrentar a un tribunal por alterar el orden público.

Acusado tras incidente con Ariana Grande

El escándalo se originó durante el estreno de Wicked: For Good en Singapur, donde Ariana Grande llegaba para participar en el lanzamiento internacional de la película. En medio del evento, Johnson Wen —conocido mundialmente como "Pyjama Man"— se abalanzó sobre la cantante, sorprendiendo a todos los presentes.

La rápida reacción de Cynthia Erivo, compañera de Ariana Grande en Wicked, impidió que la situación fuera a mayores. Ella logró detener a Johnson Wen incluso antes de que los agentes de seguridad lograran intervenir.

Todo quedó grabado en video y se volvió viral en minutos, generando una enorme ola de críticas hacia el australiano de 26 años.

Tras ser detenido, las autoridades confirmaron que Johnson Wen fue acusado por el delito de alteración del orden público, una falta penada en Singapur con multas de hasta 2,000 dólares singapurenses (alrededor de 1,540 dólares estadounidenses).

¿Quién es "Pyjama Man"?

Para muchos, esta fue la primera vez que escucharon el nombre de Johnson Wen, pero en internet su presencia no es nueva. Lamentablemente, se ha vuelto conocido por las razones equivocadas. En redes sociales es identificado como "Pyjama Man", el personaje con el que presume colarse en todo tipo de eventos.

Entre sus antecedentes más polémicos figuran:

Subir al escenario en conciertos de artistas como Katy Perry , The Weeknd y The Chainsmokers .

, y . Interrumpir eventos deportivos masivos, como la final del Mundial Femenil 2023 .

. Publicar sus intrusiones como "contenido divertido", sin importarle los riesgos para los artistas ni los asistentes.

Pese a las repetidas críticas, Johnson Wen ha continuado con estas irrupciones, burlándose abiertamente de las sanciones legales en distintos países.

Lo que se viene para "Pyjama Man"

Después del incidente con Ariana Grande, Johnson Wen fue detenido y, días más tarde, anunció en sus redes sociales que ya estaba "libre". Aun así, el proceso continúa. Si finalmente se declara culpable —como indican los reportes—, podría recibir una multa significativa y restricciones para asistir a futuros eventos en Singapur.

Sin embargo, debido a su historial y a su actitud frente a multas anteriores, muchos consideran que la sanción podría no afectar realmente su conducta, pues él mismo ha dicho en redes sociales que pagar estas consecuencias "no es nada" para él.

El caso de Johnson Wen, conocido como "Pyjama Man", abre un nuevo capítulo ahora que deberá enfrentar consecuencias legales en Singapur por alteración del orden público, tras abalanzarse sobre Ariana Grande durante el estreno de Wicked: For Good.