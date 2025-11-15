Delia Espinoza envía carta notarial a Fernando Rospigliosi: Exige una rectificación por declaraciones en medios

15/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La fiscal de la Nación suspendida, Delia Espinoza, envió una carta notarial al presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, exigiendo una rectificación ante ciertas declaraciones contra la magistrada.

Exige rectificación

El titular del Parlamento usó sus redes sociales para dar a conocer que Delia Espinoza le hizo llegar un documento en el que le hace presente de ciertas afirmaciones que hizo ante la prensa y que "vulnerar los derechos fundamentales" de la fiscal suprema.

"Delia Espinoza amenaza con querellarme. La ex fiscal gatillo fácil, que he disparado acusación a medio mundo, no descansa persiguiendo a quienes la critican. Usó el enorme poder que tenía políticamente y prevaricadoramente y ahora pretende regresar para seguir haciendo lo mismo. ¡Basta ya! ¡La JNJ debe hacerse respetar y no permitir que siga destruyendo lo que queda de la Fiscalía!", expresó Rospigliosi.

La publicación se hizo acompañada por la segunda página del documento enviado por la defensa de Espinoza, el abogado Julio Huerta Barrera, quien le detalla ciertas declaraciones que afectaron a su patrocinada. Entre las mencionadas, se encuentra unas palabras que dio en una entrevista en un conocido canal de televisión en el que la habría calificado de "desquiciada, pro terrorista y pro delincuencia" por perseguir a Fuerza Popular.

"Con fecha 20/9/2025, mediante su red social X, una vez más señaló a mi defendida como pro terrorista e indicó que había fusionado a las fiscalías de derechos humanos con las fiscalía antiterrorismo con la intención de proteger al terrorismo", dice la defensa de la fiscal en el documento.

Seguidamente, se le hace presente que las declaraciones constituirían un "ataque directo y doloso" a los derechos de Espinoza, pues habría atribuido sin pruebas vínculos con organizaciones terroristas y economías ilegales así como una aparente persecución contra los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales.

"Le solicito que se rectique, por los mismos medios y con igual nivel de difusión en un plazo no mayor de 24 horas de recibida la presente carta notarial de sus afirmaciones expresada los días 17/7/2025, 18/9/2025 y 20/9/2025. De no hacerlo, deberé iniciar las acciones legales correspondientes a fin de restableces los derechos vulnerados como consecuencia de sus afirmaciones", finaliza.

Delia Espinoza amenaza con querellarme. La ex fiscal gatillo fácil, que ha disparado acusaciones a medio mundo, no descansa persiguiendo a quienes la critican. Usó el enorme poder que tenía política y prevaricadoramente. Y ahora pretende regresar para seguir haciendo lo mismo.... pic.twitter.com/MLdWXbXdnD — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) November 15, 2025

Caso Delia Espinoza

En declaraciones a Canal N, Rospigliosi señaló que la Junta Nacional de Justicia está haciendo bien al no acatar la medida judicial que ordena reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación y debería seguir suspendido pues "ha hecho un enorme daño", al afectar las fiscalías antiterrorismo.

Es en esta línea y por este tipo de declaraciones que, la ex fiscal de la Nación Delia Espinoza envió una carta notarial a Fernando Rospigliosi exigiéndole rectificarse.