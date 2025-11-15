Hija de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez recibe lujoso regalo de cumpleaños de miles de dólares

15/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mientras Georgina Rodríguez acompañaba a su hijo Junior en un importante partido en Turquía, aprovechó la ocasión para organizar un festejo muy especial para su hija Alana Martina, quien celebró sus 8 años. La celebración fue íntima, pero lo que realmente se robó todas las miradas fue el lujoso regalo de miles de dólares que recibió la pequeña.

Hija de CR7 recibe lujoso regalo

Georgina Rodríguez sabe cómo combinar familia y compromisos. Durante su estadía en Antalya, Turquía, para acompañar a Junior, el hijo mayor de Cristiano Ronaldo, en un partido de la Sub-16 de Portugal, la modelo aprovechó la ocasión para preparar un mini festejo por los 8 años de su hija Alana Martina.

En lugar de una fiesta gigante, la celebración fue íntima y familiar. Globos, figuras de Sanrio y decoración en tonos pastel le dieron el toque dulce, y la familia también aprovechó para un ratito en la iglesia, compartiendo un momento de unión.

Más allá de la decoración y los detalles del evento, lo que realmente llamó la atención fue el regalo elegido por Georgina Rodríguez.

La pequeña Alana Martina recibió una bolsa Chanel, modelo 31 acolchado en color rojo con el icónico logo dorado de la firma francesa. Se estima que su valor podría oscilar entre 5 y 10 mil dólares, dependiendo del tamaño y los materiales.

Cristiano Ronaldo también se unió a los festejos a la distancia, dejando un emotivo mensaje en Instagram: "¡Felicidades mi amor! Papá te quiere muchísimo".

Otra de las felicitaciones más especiales que recibió Alana Martina en su día vino de su querida abuela paterna, Dolores Aveiro. "¡Feliz cumpleaños a nuestra princesa! Te deseo un día muy feliz. ¡Besos, te quiero!", escribió la madre de Cristiano Ronaldo, acompañando la publicación con una tierna foto de la cumpleañera sonriendo.

La personalidad de Alana Martina

Tanto en su reality Soy Georgina como en sus redes sociales, Georgina Rodríguez ha mostrado detalles de la personalidad de Alana Martina, quien, aunque casi tiene la misma edad que Eva, es muy diferente a ella.

"Alana es más risueña, habladora y le encanta llamar la atención, tiene alma de artista; en cambio, Eva es más reservada, sensible y muy apegada a mí", explicó la modelo en la primera temporada del reality de Netflix.

Así, Georgina Rodríguez logró que el cumpleaños 8 de Alana Martina fuera memorable. Entre globos, decoración pastel y la icónica bolsa Chanel como regalo estrella, la celebración dejó claro que los momentos familiares son tan importantes dentro de la familia de Cristiano Ronaldo.