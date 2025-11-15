Retiro de AFP: Conoce qué afiliados recibirán su primera UIT antes de Navidad

15/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las primeras fechas del cronograma oficial para solicitar el retiro de hasta 4UIT de los fondos AFP llegarán a su fin el 18 de noviembre y con ello, los usuarios se preguntan cuándo recibirán el primer abono, tomando en cuenta que estamos cada vez más cerca a la Navidad. Conoce en esta nota quiénes serán los afortunados.

Afiliados que recibirán su AFP antes de Navidad

Como se recuerda, las fechas para solicitar el retiro de la AFP comenzaron el 21 de octubre con aquellos cuyo DNI termina en una letra u otro, y siguieron quienes su documento termina en 0 sucesivamente hasta llegar al 9.

En ese sentido, quienes recibirán el abono de la primera UIT serán aquellos afiliados que ya hayan solicitado y sería aproximadamente antes de empezar diciembre.

Afiliados con letra al final del DNI y solicitaron el 21 de octubre podrían recibir su primera UIT como máximo el 20 de noviembre.

Los afiliados con 0 al final de su documento y solicitaron el 22 de octubre se estima que recibirán su primera UIT aproximadamente el 21 de noviembre.

Afiliados con 0 que hicieron su solicitud el 23 de octubre podrían recibir su primera UIT el 22 de noviembre.

Aquellos afiliados con 1 al final de su DNI e hicieron su solicitud el 24 de octubre recibirían su primera UIT el 23 de noviembre.

Los que tienen un 1 al final de su documento y realizaron la solicitud el 27 de octubre recibirán su primera UIT el 26 de noviembre.

Los que tienen un 2 al final del DNI y solicitaron el 28 de octubre recibirían su primera UIT el 27 de noviembre.

Afiliados con 2 al final del DNI y solicitaron el 29 de octubre recibirán su primera UIT máximo el 28 de noviembre.

Afiliados con 3 al final del DNI y solicitaron el 30 de octubre recibirán su primera UIT máximo el 29 de noviembre.

Los afiliados con 3 al final de su documento y solicitaron el 31 de octubre se estima que recibirán su primera UIT aproximadamente el 30 de noviembre.

Reciben en quincena

Hay otro grupo de afiliados que recibirían su primera UIT antes de quincena de diciembre, justamente en la fecha límite en la que se debe pagar la gratificación para trabajadores del sector privado.

Afiliados con 4 que hicieron su solicitud el 3 de noviembre de octubre podrían recibir su primera UIT el 3 diciembre .

Afiliados con 4 que hicieron su solicitud el 4 de noviembre de octubre podrían recibir su primera UIT el 4 diciembre .

Afiliados con 5 que hicieron su solicitud el 5 de noviembre de octubre podrían recibir su primera UIT el 5 diciembre .

Afiliados con 5 que hicieron su solicitud el 6 de noviembre de octubre podrían recibir su primera UIT el 6 diciembre .

Afiliados con 6 que hicieron su solicitud el 7 de noviembre de octubre podrían recibir su primera UIT el 7 diciembre .

Afiliados con 6 que hicieron su solicitud el 10 de noviembre de octubre podrían recibir su primera UIT el 10 diciembre .

Afiliados con 7 que hicieron su solicitud el 11 de noviembre de octubre podrían recibir su primera UIT el 11 diciembre .

Afiliados con 7 que hicieron su solicitud el 12 de noviembre de octubre podrían recibir su primera UIT el 12 diciembre .

Afiliados con 8 que hicieron su solicitud el 13 de noviembre de octubre podrían recibir su primera UIT el 13 diciembre .

Afiliados con 8 que hicieron su solicitud el 14 de noviembre de octubre podrían recibir su primera UIT el 14 diciembre .

Estos son los afiliados que solicitaron su retiro de AFP que tendrán su primera UIT antes de navidad, según el orden de su solicitud.