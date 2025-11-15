Jefferson Farfán renueva Satélite+ con fichajes estelares: Laura Spoya, Gerardo y Mario Irrivaren arrivan 'con todo'

15/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jefferson Farfán confirmó lo que era un secreto a voces y presentó oficialmente a Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe como el nuevo rostro de Satélite+, la plataforma que marca la evolución de JF10 TV.

El anuncio se dio a través de un video publicado en todas sus redes, donde el exdelantero de Alianza Lima mostró el nuevo elenco que liderará 'Manada Galáctica', uno de los programas más esperados por su comunidad digital.

La confirmación llegó luego de que el trío anunció su salida de Todo Good, donde conducían el exitoso bloque "Good Time", dando paso a una nueva etapa bajo la dirección del '10 de la calle'.

El ingreso se presentó con un sketch ambientado en una nave espacial, destacando un estilo más libre, creativo y visualmente ambicioso. Spoya recordó que el grupo mantiene su principio de actuar como un solo cuerpo, y que cualquier cambio se decidirá en conjunto, reforzando la identidad que los caracterizó.

El video de bienvenida se volvió tendencia por su tono humorístico, especialmente la frase viral de Farfán: "¿Ustedes no eran tres? Ya sabía, ya. El otro, como siempre, correlón".

Mientras Spoya y Gerardo Pe bromeaban sobre la ausencia de 'Chupete', Irivarren irrumpió con un guiño a su estilo: "Esto es solo el inicio. La manada ya tiene nueva casa. Y qué casita, ¿eh?"

Gerardo cerró el anuncio prometiendo entregar "purito show, como les gusta, papacitos lindos", lo que encendió a los seguidores del espacio.

En pocas horas, el material acumuló miles de reproducciones y posicionó el hashtag #ManadaGaláctica entre las principales tendencias digitales.

Fecha de estreno y apuesta por el mediodía digital

La nueva propuesta tiene fecha confirmada: este lunes 17 de noviembre, según anunció Spoya en su cuenta de Instagram. El programa tendrá un horario fijo de 11:30 a.m. a 1:30 p.m., consolidándose como uno de los pilares del mediodía dentro de la renovada programación del canal.

La dupla Spoya-Irivarren y el estilo desenfadado de Gerardo Pe buscan reafirmarse como un bloque fuerte de entretenimiento, tal como lo hicieron en su etapa anterior.

Spoya resumió el desafío con entusiasmo: "Somos los nuevos GALÁCTICOS y estamos listos para hacer PURAS LOCURITAS". La frase reforzó el tono fresco que Satélite+ quiere proyectar en su nueva etapa.

El horario apunta a captar a una audiencia que consume contenido en vivo durante las mañanas y el mediodía.

Satélite+: la nueva era del universo digital de Farfán

Jefferson Farfán también reveló que Satélite+ es una reformulación total de JF10 TV, conocido por formatos como "Enfocados", que seguirá vigente y será parte importante de la parrilla.

El exfutbolista señaló: "Misma casa, nuevo nombre. 'Enfocados' seguirá poniéndola muy arriba como a ustedes les gusta, mis galácticos", adelantando la continuidad del proyecto.

La transición incluye un rediseño completo de la oferta, mayor inversión en producción y la suma de figuras con fuerza en el ecosistema digital peruano. La nueva grilla contiene espacios segmentados por horarios.

Entre ellos destacan: 'Fútbol Satélite' (10:00 a.m.-11:30 a.m.) con Mr Pett, Rebagliati, Thorndike y Julio Peña; 'Bad Boys' (2:00 p.m.-4:00 p.m.) con Yaco Eskenazi, Renzo Winder y Daniel Marquina; y 'La Hora del Chirrinchi' (6:00 p.m.-7:30 p.m.) con Pedro García, Guizasola, Céspedes y Peña. El modelo replica el estilo de los canales de streaming consolidados, con franjas dedicadas a distintos tipos de audiencia.

En resumen, Satélite+ inaugura una nueva etapa liderada por Farfán, reforzada por el ingreso de Spoya, Irivarren y Gerardo Pe, el lanzamiento de Manada Galáctica y una parrilla ampliada que apuesta por producción, humor y formatos segmentados para conquistar al público digital.