Recordada actriz de 'Al fondo hay sitio' revela que fue adoptada: "Somos y siempre seremos una familia"

14/11/2025

La actriz que muchos recuerdan por su papel en Al fondo hay sitio, Daniela Sarfati, se abrió por primera vez sobre su historia familiar y su adopción. Su revelación rápidamente se convirtió en tema de conversación, causando emociones y reacciones entre sus seguidores y colegas del medio artístico.

Daniela Sarfati y su inesperada revelación

Daniela Sarfati decidió abrir su corazón y revelar un capítulo poco conocido de su vida: su adopción. Con fotos de su infancia, la actriz no dudó en mostrar todo su cariño y agradecimiento por su familia adoptiva: "Qué suerte que fui adoptada por seres que me amaron hasta sus últimos momentos en este plano", escribió.

En su mensaje, Daniela Sarfati dejó claro que, pese a las preguntas y dudas que puedan surgir sobre sus orígenes, su familia adoptiva es su verdadero núcleo y eso "no cambia". Además agregó: "Tomo la energía de mis 4 papás y eso, por ahora, es suficiente", subrayando el amor que recibió de todos ellos.

Emotivas fotografías de Daniela Sarfati

La actriz acompañó sus palabras con una serie de imágenes de su infancia, donde se la ve junto a sus padres adoptivos y su hermana. En una primera foto escribió: "Esta es mi familia", mientras que en otra, donde aparece con su madre, su padre y su hermana, se lee: "Mi mamá, mi hermana, mi papá y yo".

También mostró momentos con su abuela Ana, a quien describió como "la mejor", y con su hermana mayor, reforzando la idea de que las familias se construyen con amor: "Somos y siempre seremos una familia", escribió en otra de sus publicaciones. La última imagen publicada llevaba el mensaje: "Las familias se construyen con amor y eso es algo que nunca me faltó".

Reacciones de colegas y seguidores

La revelación de Daniela Sarfati no pasó desapercibida y recibió una avalancha de mensajes de apoyo y cariño. Colegas como Marco Zunino, Jely Reátegui, Fiorella Cayo y Rossana Fernández Maldonado comentaron con palabras afectuosas y emojis.

Su hermana Analía también se sumó con un mensaje emotivo: "Y solo nos queda el agradecimiento para nuestros papás, con almas muy generosas y llenas de amor. Qué suerte que me tocó ser parte de tu historia. Te quiero!".

La historia de Daniela Sarfati sobre su adopción se volvió viral en redes, despertando todo tipo de emociones entre sus seguidores y colegas, y recordando que la gratitud y el amor en la familia siempre cuentan.