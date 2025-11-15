¡Unidos para siempre! Natalia Salas y Sergio Coloma se casaron por religioso en emotiva ceremonia

15/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La actriz peruana Natalia Salas fue protagonista de uno de los momentos más emotivos de su vida al unir su vida para siempre con Sergio en una boda religiosa llena de emoción y por supuesto que alegría. En la siguiente nota te contamos los detalles de esta celebración religiosa.

Unidos para siempre

La intérprete escénica y el ingeniero escribieron un nuevo capítulo en su historia de amor, consolidad en más de 7 años de relación, al contraer matrimonio ante Dios, en una ceremonia íntima en la que estuvieron presentes amigos, familiares y colegas artísticos.

Esta unión nupcial se llevó a cabo este sábado 15 de noviembre en un recinto decorado con arreglos florales y tonos clásicos, destacando sobre todo por la calidez y sensibilidad de ambos.

Cabe resaltar que, el ritual reunió a más de 200 invitados y estuvo cargada de diversos momentos en los que la emoción no faltó. La recordada Andrea de 'Al Fondo Hay Sitio' llegó al altar del brazo de su hijo, luciendo un vestido corte princesa con escote en V y un delicado velo largo.

Por su parte, Sergio Coloma optó por utilizar un clásico smoking negro que lo hacía lucir sobriedad y elegancia en este día muy especial para su vida.

Momento emotivo de la boda

La actriz de 38 años hizo su ingreso al matrimonio religioso a bordo de un carro con estilo vintage yendo a corde con la atmósfera de romanticismo de este evento.

Tras bajar del vehículo, su pequeño hijo lo esperaba y de la mano junto a él, Natalia Salas caminó rumbo al altar en donde lo esperaba su pareja totalmente emocionado. Durante su desplazamiento la intérprete no pudo contener las lágrimas.

Así, totalmente conmovida y con anillo en mano terminó por expresar: ¡Por fin se me hizo!, lo que terminó siendo uno de los momentos más emotivos de la boda.

Quien destacó por su presencia fue la reconocida actriz Anahí de Cárdenas, quien participó de un ritual simbólico de las arenas. "Así como esas arenas ya no se pueden separar, tampoco lo que ustedes han decidido construir juntos", sostuvo la actriz.

La relación de entre Natalia Salas y Sergio Coloma se selló para siempre, después que este sábado la actriz y el ingeniero unieran sus vidas hasta la eternidad ante Dios en una ceremonia nupcial íntima a la que acudieron amigos, familiares y colegas de la esfera artísitica. Sin duda alguna triunfó el amor ¡Felicidades!