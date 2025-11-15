Tilsa Lozano confiesa que su boda con Jackson Mora fue un grave error: "No sé con quién me casé"

15/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tilsa Lozano sorprendió a todos al hablar con total sinceridad sobre su vida personal. La conductora de La noche habla confesó que su boda con Jackson Mora no fue lo que esperaba y admitió que, tras reflexionar, considera que fue un grave error. Ahora disfruta plenamente de su soltería y de sus proyectos profesionales.

Tilsa Lozano celebra su soltería tras divorcio

Después de varios meses de trámites y rumores, Tilsa Lozano finalmente puede decirlo con todas las letras: está oficialmente divorciada de Jackson Mora.

La modelo peruana se mostró feliz y liberada al recibir los documentos que certifican su estado civil, dejando atrás cualquier vínculo legal con su exesposo. "¡Sí!, al fin oficialmente estoy divorciada", confirmó la popular figura en entrevista con Trome.

Tilsa Lozano no dudó en reconocer que, tras reflexionar sobre su relación, concluyó que casarse fue un error. "Se dicen muchas cosas y realmente no sé con quién me casé. Creo que fue un grave error de mi parte casarme, pero hoy ya estoy absolutamente desligada del señor", declaró.

Lejos de quedarse en el pasado, Tilsa Lozano ya piensa en su futuro y en aprovechar al máximo su nueva etapa de soltera. Ante la pregunta de cómo se siente tras el divorcio, la modelo afirmó: "Hace tiempo en realidad, pero ahora ya legalmente nada me une al señor".

Finalmente, Tilsa Lozano señaló que, dentro de la categoría de hombres tramposos y mentirosos, a ella le tocó lo peor con Jackson Mora. "Están los tramposos, mentirosos y los mie... y a mí me tocó lo peor, el abono para las plantas, guano, ja, ja, ja", contó entre risas.

Tilsa celebra su etapa profesional

Además de disfrutar su soltería, Tilsa Lozano se mantiene ocupada con su trabajo y sus proyectos. Actualmente se encuentra al frente de su programa La noche habla, y comentó que tiene muchos eventos y viajes en provincia.

También mostró entusiasmo por la gestión de la nueva dueña del canal, Susana Umbert, y adelantó que para 2026 se vienen cosas lindas, incluyendo la preventa del canal. "Estoy enfocada en cosas lindas, la vida me está dando muchas bendiciones", confesó.

Con sus declaraciones, Tilsa Lozano deja constancia de que considera su boda con Jackson Mora como un grave error. La etapa matrimonial forma parte ya del pasado, y ahora disfruta plenamente de su soltería y de sus proyectos profesionales, continuando con su vida y dejando atrás esa experiencia.