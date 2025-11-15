Crimen en Chorrillos: Joven es acribillado de un balazo tras resistirse a robo en mirador del Morro Solar

15/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

La criminalidad continúa cobrando más víctimas, pese a que Lima y Callao se encuentra en pleno estado de emergencia. Esta vez un joven perdió la vida en el distrito de Chorrillos tras resistirse a un robo.

Crimen en el Morro Solar

Facinerosos que se desplazaban a bordo de motocicletas terminaron acribillando a un hombre de 29 años que se encontraba junto a su pareja y otros amigos a tan pocos metros del Morro Solar, en Chorrillos.

La víctima, identificado como Brayan Vicharra Zamora, había llegado en un auto hasta tal punto de la ciudad cuando de pronto, alrededor de las 3 de la madrugada, fueron sorprendidos por siete delincuentes.

Al aprovechar que la zona se encontraba sin ningún tipo de presencial de seguridad, los criminales exigieron al grupo de amigos que les entregarán todas sus pertenencias, por lo que, al resistirse, usaron su arma de fuego.

Fue así que, de acuerdo a información de 24 Horas, Brayan Vicharra habría evitado que los hampones le arrebataran sus cosas por lo que fue disparado hasta en dos ocasiones en el pecho acabando con su vida. Cabe resaltar que, en el lugar donde ocurrió este crimen se encontraron cerca varios casquillos de bala.

Se hallaron más de 10 proyectiles

Los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) se apersonaron hasta el lugar de los hechos para realizar el respectivo levantamiento del cadáver y también el retiro del automóvil.

Allí, los efectivos recabaron las pruebas necesarias para iniciar las investigaciones del hecho, y encontraron en la zona del crimen, más de 10 proyectiles, los cuales habrían sido dirigidos a su víctima.

De acuerdo a información preliminar los disparos habrían sido hasta 10. Por su parte, el vigilante del Santuario de la Virgen del Morro fue quien escuchó el sonido de los disparos y reveló lo suscitado.

"Dijeron que era un asalto y se escucharon dos disparos. En el día había resguardo, según dicen que los que trabajan en esta empresa de seguridad no es directamente de la Municipalidad, yo trabajé 15 años y conozco a la gente. Es una empresa que contrató el municipio".manifestó.

Este hecho de sangre ha generado consternación en los visitantes del Morro Solar por lo que hicieron un llamado a las autoridades de Chorrillos para que despleguen efectivos de la PNP.

Es así que, en el Morro Solar, en Chorrillos, un joven de 29 años fue acribillado con disparos en el pecho por un grupo de delincuentes, en pleno estado de emergencia en Lima y Callao.