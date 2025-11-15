15/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La hija mayor de Melissa Klug dejó a todos sus seguidores sorprendidos al contar que, después de varios meses lidiando con el síndrome de ovario poliquístico, por fin podrá congelar sus óvulos. Gianella Marquina, que ya está por cumplir 25 años, confesó que se siente lista para cuidar su salud reproductiva y planear su futuro sin preocuparse tanto.

Hija de Melissa Klug podrá congelar sus óvulos

La joven se sinceró y contó todo el proceso que tuvo que pasar para llegar a este momento. Durante meses estuvo en tratamiento para regular sus niveles de hormona antimülleriana, que es clave para saber cómo anda su reserva ovárica y, por ende, su fertilidad.

"Si Dios quiere, el próximo mes ya estoy congelando", contó Gianella con mucha emoción, dejando ver que por fin podrá avanzar con algo que antes tuvo que dejar de lado por su salud.

La joven contó que el problema principal era el síndrome de ovario poliquístico (SOP), condición que afectaba la eficacia del tratamiento y que debió ser controlada antes de cualquier procedimiento.

En un video publicado en TikTok mientras se maquillaba para un compromiso social, Gianella Marquina detalló: "Tenía que tratar el síndrome de ovario poliquístico para poder estar en condiciones óptimas. Mi reserva ovárica estaba ligeramente baja y eso tenía que corregirse antes de congelar".

Además, la joven dejó claro que su decisión de congelar óvulos responde a un plan consciente: "He tomado la decisión porque ahorita no quiero ser mamá, pero sí en unos años. Este procedimiento me da tranquilidad y me permite planificar mi vida con calma", señaló.

Hija de Melissa Klug destaca en Derecho

Más allá de los temas de salud, Gianella Marquina ha demostrado un crecimiento constante en su vida profesional. La hija de Melissa Klug estudió Derecho en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y comenzó a practicar en un estudio jurídico en febrero de 2022.

Tras finalizar sus estudios, en agosto de 2023, se incorporó al prestigioso Estudio Peña & Abogados, reconocido por representar a figuras del deporte como Renato Tapia, Raúl Ruidíaz y Piero Quispe.

"Ahí estoy aprendiendo mucho y aplicando todo lo que estudié. Me siento muy agradecida por las oportunidades y por poder crecer profesionalmente mientras cuido de mi salud", comentó Gianella Marquina.

Gianella Marquina, hija de Melissa Klug, deja en claro que su problema hormonal quedó atrás y que ahora podrá iniciar el proceso de congelación de óvulos, un paso importante para su futuro.