Youna le desea lo mejor a Samahara y Renato Rossini Jr. y hace fuerte revelación sobre ellos: "Han tenido 3 veces"

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Youna se pronunció sobre los besos y muestras de cariño que han surgido entre Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. dentro de 'El Sultanato'. El barbero habló sobre el acercamiento de ambos durante una entrevista con Magaly Medina y aseguró que la situación no le resulta inesperada, pues habría conocido detalles de su vínculo desde antes.

¿Youna está decepcionado de Samahara?

En ese sentido, Youna explicó que ya tenía conocimiento de la cercanía entre Samahara y Renato debido a conversaciones que habría mantenido con la madre de su hija. Incluso, recordó que durante un reality en el que ambos participaron llegó a cuestionarla por algunas situaciones relacionadas con su vida sentimental, dejando entrever que sus sospechas vienen de tiempo atrás.

"No me sorprende, son cosas que ya sabía... incluso en el reality que estábamos yo le decía 'por qué me haces problema a mí, si tú tienes tu novio', a mí me gustaba una chica... son cosas que yo sabía por ella, por su misma boca", dijo.

Asimismo, el barbero se refirió a la evidente complicidad que Samahara y Renato han mostrado durante su convivencia. Aunque inicialmente ambos intentaron mantener cierta distancia frente a las cámaras, con el paso de los días comenzaron a compartir más momentos juntos. Finalmente, protagonizaron un apasionado beso que terminó por confirmar los rumores sobre su relación.

Sin embargo, el pronunciamiento de Youna no quedó únicamente en los besos y muestras de cariño. Durante su conversación con Magaly Medina, realizó una fuerte revelación sobre la supuesta intimidad entre Samahara y Renato. Según contó, su expareja le habría confesado anteriormente que ambos habían tenido encuentros sexuales.

"Ellos tuvieron relaciones sexua***, ella lo acaba de decir en 'El Sultanato' (..) Samahara y Renato han tenido relaciones tres veces ", contó.

Esta versión cobró mayor relevancia luego de que La Piry, participante de 'El Sultanato', comentara dentro del reality que Samahara y Renato habrían tenido relaciones sexuales en tres oportunidades. La afirmación generó diversas reacciones entre los integrantes de la convivencia y volvió a poner bajo la lupa el vínculo entre ambos.

Youna le desea lo mejor a Samahara

Por otro lado, Youna señaló que no considera que las muestras de afecto entre Samahara y Renato sean simplemente parte de una actuación para las cámaras. Además, manifestó que, si ella considera que el modelo es una mejor pareja para ella, espera que ambos puedan ser felices. No obstante, también expresó preocupación por la cercanía de Renato con su hija y cuestionó algunas declaraciones atribuidas al joven.

"Si cree que Renato es mejor que yo, bien por ella, que sean felices", sentenció.

De esta manera, Youna aseguró que el acercamiento entre Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. no le resulta sorprendente, pues afirmó conocer detalles de su vínculo desde antes. Además, reveló que su expareja le habría contado sobre una supuesta intimidad con el modelo, versión que también fue mencionada dentro de 'El Sultanato'.