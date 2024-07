Mujer contrata show de Brenda Carvalho, pero denuncia que le mandaron a Julinho en su lugar

Durante una fiesta infantil meticulosamente planeada, la 'Mamá de Marce' hizo pública en TikTok su denuncia contra Brenda Carvalho por no cumplir con el contrato pactado para el evento, enviando en su lugar al exfutbolista Julinho. Este incidente ha provocado una intensa indignación en las redes sociales, destacando las críticas hacia la falta de profesionalismo.

Maricielo Lazarte, conocida como la 'Mamá de Marce', compartió en TikTok cómo la empresa de Brenda Carvalho le comunicó una semana antes del cumpleaños de su hijo que la animadora no podría asistir debido a sus compromisos en 'El gran chef: famosos'.

Esta noticia dejó a Maricielo Lazarte en estado de shock, quien había invertido una suma significativa en los servicios de Brenda Carvalho.

Además de cancelar la participación de Brenda Carvalho, el equipo de gestión del evento intentó persuadir a Maricielo Lazarte para cambiar la fecha del evento o aceptar una alternativa diferente, como el espectáculo de 'Karina y Timoteo', a cambio de un costo adicional de 2,000 soles.

Esta propuesta aumentó la frustración de la madre de familia, quien había planeado cuidadosamente el presupuesto del evento.

Ante la negativa de ajustar el precio del servicio y la falta de opciones viables, Maricielo Lazarte se vio obligada a aceptar la presencia de Julinho en la fiesta.

Sin embargo, su malestar creció cuando se percató de que Julinho no estaba preparado para el papel, llegando al evento con vestimenta inapropiada y sin el atuendo temático requerido para la ocasión.