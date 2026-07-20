López Chau exhorta a Keiko a reunirse con deudos de víctimas en protestas: "La presidenta debe escucharlos"

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Alfonso López Chau, senador electo y líder de Ahora Nación, exhortó a Keiko Fujimori a reunirse con los deudos de las víctimas de las protestas sociales. Señaló que la presidenta electa debe escuchar sus pedidos y atender las demandas de las familias afectadas.

López Chau insta a Keiko a reunirse con familiares de víctimas de protestas

Tras darse a conocer la serie de reuniones que viene manteniendo la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori tras darse a conocer los resultados oficiales que la hicieron ganadora de la segunda vuelta electoral, el excandidato Alfonso López Chau se dirigió a la lideresa de Fuerza Popular a sostener una conversación con los familiares de las víctimas de protestas.

El excandidato López Chau señaló que ha tenido contacto con los deudos y consideró necesario que la futura mandataria, Keiko Fujimori los escuche de manera directa ya que han tenido pérdidas importantes que requieren atención del gobierno entrante el próximo 28 de julio, tras la proclamación oficial.

"Escuché a los familiares de las víctimas. La señora Flor Pablo me invitó a una reunión de despedida y yo estuve en Cusco, en el aniversario de la muerte del señor Candia, donde vi a su mamá. Hay que escucharlos. La presidenta debe llamarlos y escucharlos. Yo tengo una reunión ahora con ellos. Algunas cosas podrá atenderlas y otras no", afirmó.

Excandidato mencionó que la concentración de

Asimismo, el líder de Ahora Nación recomendó que Fuerza Popular no concentre el control de las presidencias del Senado y de la Cámara de Diputados. A su juicio, esa decisión podría ser contraproducente para el nuevo gobierno. También, abordó las especulaciones de que algún integrante de su bancada integre el gabinete ministerial.

"No le conviene a la presidenta y al país, pueden hacerlo si quieren, tomar las presidencias del senador y diputados, pero no le conviene, creo que eso es vencer y no convencer, ella esta en la tarea de convencer y como se especuló la vez pasada que Ahora Nación esta buscando un puesto en el ministerio dijimos no, solo vamos a apoyar con este programa, no vamos a participar del gobierno", expresó López Chau.

Finalmente, el excandidato presidencial Alfonso López Chau, descartó que su agrupación busque integrar el próximo gabinete ministerial y aseguró que su respaldo como senador electo estará limitado a impulsar este programa de los deudos de víctimas en protestas, sin participar en la administración de Keiko Fujimori.