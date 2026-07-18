Magaly Medina lanza duro calificativo a Rebeca Escribens por halagos a Janet Barboza

18/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La periodista Magaly Medina no se guardó nada y lanzó un fuerte calificativo hacia Rebeca Escribens luego de que esta dedicara elogios a Janet Barboza en vivo durante la edición del viernes 17 de julio de América Hoy.

Rebeca Escribens elogia a Janet Barboza

Durante la emisión, Rebeca Escribens expresó palabras de gratitud hacia Janet Barboza: "Estoy muy, muy contenta de trabajar a tu lado. Gracias por tu respeto, por tu mirada, por sostenerla, por darnos el espacio a cada uno de nosotros, de verdad. Muy agradecida".

Como era de esperar, Janet Barboza se mostró agradecida: "Estoy encantada, 52 años no se cumplen todos los días y quiero vivir 60 años más. Tengo toda la vitalidad, energía y todas las ganas de seguir adelante, y sobre todo con este equipo de verdad que me siento muy agradecida".

Magaly Medina y su inesperada reacción

Magaly Medina no solo cuestionó el contenido del elogio, sino también la intención detrás de él. "Debe ser que detesta más a Ethel y a mí, que por eso solamente ha hecho esa cuestión. Una soboneada, una arrastrada, un darle veneración a alguien que no, pues. Se te vio ridícula, Rebeca", dijo.

Además, calificó el acto de "papelón" y "vergüenza ajena", insinuando que el mensaje pudo haber sido un encargo para mejorar la imagen de Janet Barboza en medio de la polémica.

La conductora de Magaly TV, La Firme también cuestionó la imagen pública de Rebeca Escribens y lo que esperaba de ella como figura del entretenimiento.

"Rebeca, te caes porque te hemos considerado siempre una mujer más culta, con un poco más de sesos en la cabeza que otros que estaban ahí alrededor tuyo. Tú no eres una Xiomi Kanashiro, eres Rebeca Escribens, eres una actriz que canta, una mujer que ha hecho una carrera sin escándalos", añadió.

Magaly Medina rechaza elogios interesados

Magaly Medina finalizó su descargo señalando que nunca se prestaría a ese tipo de elogios ni siquiera por trabajo o remuneración.

"Dios, yo nunca haría eso, no, ni siquiera por mantener mi trabajo, no, ni por el sueldo que me pagan, jamás. Si yo no respeto a alguien, porque el respeto se gana, no le diría esas palabras nunca", finalizó.

Así, Magaly Medina lanzó un duro calificativo a Rebeca Escribens, cuestionando no solo sus elogios hacia Janet Barboza sino también la sinceridad detrás del gesto, generando debate sobre las figuras de América Hoy.