Lionel Messi no vuelve a Argentina con su selección tras perder la final del Mundial 2026: ¿Cuál es el motivo?

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Mientras en el predio de la AFA en Ezeiza se desplegó un importante operativo de seguridad para recibir a la selección argentina tras la final del Mundial 2026, se conoció que Lionel Messi no regresará a su país junto al resto de la delegación.

Messi ni retorna a Argentina tras perder la final del Mundial

Luego de que la Albiceleste pierda 1-0 ante España y se acaben las aspiraciones de conquistar la Copa del Mundo 2026. El capitán argentino decidió viajar directamente desde Nueva York hacia Miami junto a Rodrigo De Paul para cumplir con los compromisos del Inter Miami en la liga estadounidense.

Según trascendió, el astro del fútbol no estará presente en los festejos previstos en Buenos Aires junto al resto de la delegación de la Albiceleste. La misma situación alcanzaría a otros integrantes del plantel, entre ellos Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina Lucero y Juan Musso.

Esta información fue confirmada por el periodista deportivo Pablo Gravellone en el programa Arriba Argentinos, en el que además explicó cómo será el retorno del plantel y qué ocurrirá con varios de los futbolistas una vez finalizada su participación en la competición más importante del fútbol.

"Muchos jugadores decidieron no volver a la Argentina, como ya lo anunció la AFA, y empezar las vacaciones o reintegrarse a sus clubes", sostuvo el hombre de prensa.

Además, aclaró que Messi y De Paul tienen compromisos con el Inter Miami y deberán presentarse primero en Estados Unidos. "Estoy seguro de que no van a jugar. Van a dar el presente y ahí sí pueden venir a la Argentina", explicó.

Esto dijo Javier Milei sobre una posible feriado para celebrar a la Albiceleste

Con el regreso escalonado de la delegación argentina, este lunes no habrá una caravana ni un recibimiento masivo en Ezeiza. Sin embargo, todavía no está definido cómo ni dónde se realizará la celebración con los hinchas para reconocer a un plantel que conquistó el Mundial de Qatar 2022 y volvió a disputar una final del mundo este año.

Por su parte, el presidente de Argentina, Javier Milei anunció el último domingo que el Gobierno decretará un feriado nacional el día que los jugadires y el comando técnico elijan para ese encuentro.

Vale indicar que la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) ya habí puntualizado que si algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinospara reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso.