Erick Elera revela su nuevo proyecto tras su sorpresiva salida de 'Al fondo hay sitio'

18/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras colgar el uniforme de Joel Gonzales en Al fondo hay sitio, el querido Erick Elera se trae algo nuevo entre manos que dejó helados a sus seguidores. Se trata de un giro total en su carrera con el que promete lucirse en otra faceta, dejando en claro que tiene talento de sobra para reinventarse y cazar nuevas oportunidades.

Erick Elera y su nueva faceta

Después de consolidarse en televisión y música, Erick Elera enfrenta un nuevo desafío profesional al unirse al elenco de doblaje de la película animada 'PAW Patrol: La Dino Película'.

Elera mencionó que este logro es un paso enorme a nivel profesional y personal, pero lo que de verdad le entusiasma es que su hijo ama 'PAW Patrol'. Por eso mismo, formar parte de esto se volvió algo súper conmovedor y con mucho significado familiar.

El actor se mostró agradecido por la confianza depositada en su trabajo y destacó que incursionar en el doblaje era uno de sus objetivos pendientes.

"Me siento muy feliz y agradecido por la confianza. Lo más emocionante es que PAW Patrol es una serie que mi hijo sigue y disfruta muchísimo, así que saber que ahora podrá escuchar mi voz en la pantalla es algo que me llena el corazón y hace que esta experiencia sea aún más especial", expresó.

Además, la incorporación de Erick Elera al reparto latinoamericano busca generar una mayor conexión con el público regional, aprovechando su carisma y la popularidad que ha construido a lo largo de su carrera. "Hacer doblaje era uno de esos sueños que tenía pendiente y hoy puedo decir que se hizo realidad", añadió.

Sobre 'PAW Patrol: La Dino Película'

La película lleva a los conocidos cachorros a una enigmática isla tropical habitada por dinosaurios. Los personajes deberán enfrentar nuevos aliados y una de las misiones más complejas de su historia, cuando el alcalde Humdinger ponga en riesgo el equilibrio natural de la isla debido a la explotación de sus recursos.

La patrulla tendrá que unir fuerzas para evitar una catástrofe y proteger el extraordinario ecosistema. Y, por supuesto, si eres fan de 'PAW Patrol', no olvides que la película llegará a los cines peruanos el jueves 23 de julio, siendo Perú el primer país de Latinoamérica en estrenarla.

Así, Erick Elera da un giro en su carrera tras su sorpresiva salida de Al fondo hay sitio, debutando en el doblaje de 'PAW Patrol: La Dino Película' y mostrando que su talento trasciende la pantalla chica hacia nuevas audiencias infantiles.