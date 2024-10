Mundialista PERUANO reveló ROMANCE con recordada actriz de 'Al Fondo Hay Sitio'

¡Revelador! Un exfutbolista, recordado por su participación en una Copa Mundial, causó asombro tras sus recientes declaraciones. El destacado exdeportista confesó que tuvo un romance con una destacada actriz de la famosa serie nacional 'Al Fondo Hay Sitio' (AFHS). ¿De quiénes se trata?

El canal de YouTube 'Óscar Torres en la red' entrevistó al recordado exseleccionado Ramón Quiroga, quien participó en los mundiales de Argentina 1978 y España 1982. En la conversación, se animó a contar algunos pasajes inéditos de su vida personal, entre ellos parte de su experiencia amorosa.

Durante la entrevista, el periodista Óscar Torres consultó al exarquero de la selección peruana si acaso tuvo alguna salida, en su momento, con alguna figura destacada del medio artístico y entretenimiento peruano. En tal sentido, Quiroga reveló que salió con una famosa actriz, quien participó en la popular serie AFHS.

Con ello, el exfutbolista argentino, quien se nacionalizó peruano para defender a la blanquirroja, confesó que Rosa Olaguibel, conocida como Teddy Guzmán y quien interpretó a la temida villana 'Carmen Torres', fue su affaire durante algún buen tiempo, algo que recuerda con mucho aprecio.

En otro momento de su entrevista, Ramón Quiroga se pronunció sobre algo que le preocupa a sus 74 años. Con cierta resignación, el exarquero expresó que es consiente de su edad, por lo que ha pedido a Dios que considere "llevarlo".

"Yo le digo a Dios que me lleve. ¿Por qué? Porque he visto un programa en la televisión, que se llama 'Cantando por un sueño', y a los viejitos les ponen saco largo, yo no quiero eso. Yo tengo 20 o más ternos, pero me parece que los hijos le ponen lo que quieren a los viejitos. Yo veo eso. Por eso le pido a Dios que me lleve", manifestó.