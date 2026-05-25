Innovación en el Perú: desafíos y oportunidades marcan una nueva etapa de crecimiento

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En los últimos años, la innovación en el Perú ha dejado de ser vista como una respuesta improvisada frente a las dificultades para convertirse en una herramienta estratégica dentro de empresas e instituciones. Así lo señaló Jorge bossio, director de Innovación Educativa y Emprendimiento de la UPC, en el marco de una reflexión por los 30 años del Premio Creatividad Empresarial.

"El Perú ha transitado de una innovación por necesidad hacia una madurez estratégica, consolidando lo que hoy podemos llamar una verdadera capacidad transversal en sus organizaciones", sostuvo.

Según explicó, este cambio responde a una transformación en la forma en que las organizaciones entienden la innovación, que ya no se limita a mejoras operativas, sino que se integra en distintos niveles para responder a entornos cambiantes y fortalecer su competitividad.

Bossio también resaltó que uno de los rasgos más distintivos del ecosistema peruano es su capacidad de generar soluciones de alto valor aun con recursos limitados.

"La innovación frugal demuestra que el empresariado local ha aprendido a hacer más con menos, convirtiendo las limitaciones en una ventaja competitiva", afirmó.

Actualmente, iniciativas como el Premio Creatividad Empresarial buscan reconocer proyectos vinculados a sostenibilidad, transformación digital, impacto social y desarrollo tecnológico en distintos sectores del país.

Desafíos pendientes para consolidar el crecimiento

Pese a los avances, el especialista advirtió que existen desafíos estructurales que podrían frenar el desarrollo innovador del país si no se abordan de manera oportuna.

Entre ellos mencionó la inestabilidad política y macroeconómica, así como la brecha de infraestructura y conectividad en zonas alejadas. También alertó sobre la necesidad de formar profesionales capaces de liderar procesos tecnológicos complejos, especialmente en áreas vinculadas a inteligencia artificial.

"Existe una necesidad urgente de formar y captar capital humano especializado capaz de liderar la integración ética de tecnologías avanzadas", indicó.

Asimismo, precisó que muchas empresas aún innovan pese a limitaciones estructurales, lo que representa una vulnerabilidad a largo plazo si no existe mayor inversión en ciencia, tecnología y desarrollo.

Innovación con impacto social y tecnológico

Respecto al futuro, Bossio consideró que las iniciativas que marcarán los próximos años estarán enfocadas en el uso de inteligencia artificial a escala, sostenibilidad, soluciones tecnológicas para cerrar brechas territoriales y modelos de negocio con proyección internacional.

En ese contexto, señaló que los proyectos más exitosos serán aquellos capaces de combinar desarrollo tecnológico con impacto social.

"Los proyectos de alto valor serán aquellos que logren resultados de alto impacto con recursos optimizados", remarcó.

También destacó que este tipo de iniciativas permiten fortalecer el vínculo entre academia, empresa y sector público para impulsar soluciones con impacto social y económico.

En un escenario cada vez más competitivo y cambiante, el reto para el Perú no solo será seguir innovando, sino hacerlo de manera sostenible, inclusiva y con capacidad de generar soluciones que respondan a los desafíos del país y del mercado global.