Luis Advíncula en la mira de Alianza Lima tras posible salida de Boca Juniors, pero hay un problema

13/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El futuro de Luis Advíncula empieza a generar ruido en el fútbol peruano. Su posible salida de Boca Juniors lo ha puesto en la mira de Alianza Lima, aunque hay un problema que todavía complica cualquier acercamiento.

Luis Advíncula podría dejar Boca Juniors

Se vienen días movidos para Luis Advíncula. Aunque tiene contrato vigente con Boca Juniors hasta el 2026, su continuidad en el club argentino no está asegurada.

En las últimas semanas, la salida de referentes del plantel —como Frank Fabra— encendió las alarmas, y el nombre del lateral peruano empezó a aparecer entre los posibles que podrían seguir ese mismo camino.

Desde Argentina, las versiones sobre una salida cercana no tardaron en aparecer. En el programa ESPN F90, el periodista Sebastián 'El Pollo' Vignolo fue directo al hablar del futuro del peruano:

"Yo creo que es inminente que Advíncula se vaya al fútbol peruano. Creo que puede ir a Perú. Podría irse en las próximas horas de Boca".

Estas palabras reforzaron la sensación de que el ciclo de 'Bolt' en La Bombonera estaría llegando a su final. Y es que, más allá del contrato, su presente deportivo ya no es el de antes. Luis Advíncula dejó de ser titular indiscutible y pasó a tener un rol más secundario dentro del equipo.

Alianza Lima quiere a Luis Advíncula

Con este panorama, Alianza Lima apareció rápidamente como uno de los clubes interesados. El tema fue abordado por Diego Rebagliati en su pódcast 'Los R3BA', donde explicó que el cuadro blanquiazul tiene al lateral en la mira, aunque existe un problema importante.

"Quieren a Advíncula, pero Advíncula quiere esperar a Cristal, y si no, quiere esperar a ver qué le dice Riquelme, porque no descarta, tiene un contrato de un 'palo verde' (1 millón de dólares) al año, tiene contrato hasta todo el próximo año", señaló el comentarista.

A eso se suma el factor económico, que no es menor, y la posibilidad de que Sporting Cristal también haga un intento por ficharlo. Según Diego Rebagliati, incluso no está claro si los celestes harán una oferta inmediata tras asegurar su clasificación a la Copa Libertadores.

"No sé si es la primera (llamada), pero se sentarán a conversar, de repente Cristal se tome un poquito más de tiempo", añadió.

Franco Navarro viajó a Argentina

Mientras tanto, en Alianza Lima ya hay movimientos. Franco Navarro y su hijo, responsables del área deportiva, viajaron a Argentina para cerrar la llegada del nuevo DT, Pablo Guede. Según el periodista Kevin Pacheco, no se descarta que ese viaje también sirva para conversar con Luis Advíncula.

El nombre de Luis Advíncula vuelve al radar de Alianza Lima por su posible salida de Boca Juniors, aunque lo económico sigue siendo el punto más complicado para que la operación se concrete.