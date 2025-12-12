Bad Bunny cae aparatosamente durante su concierto en México y queda tendido en el suelo

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Bad Bunny vivió un momento inesperado en su concierto en México cuando se dio una caída aparatosa mientras cantaba 'Efecto'. Pero el cantante no se dejó tumbar y, de inmediato, siguió con su show como si nada ante 60,000 fans.

Bad Bunny cae durante su concierto

El inicio de la gira mundial DtMF World de Bad Bunny en México tuvo un momento que nadie esperaba.

Mientras interpretaba su tema Efecto, el cantante se resbaló y cayó aparatosamente en el escenario alterno conocido como La Casita, ubicado en el centro del recinto.

La lluvia que lo agarró desprevenido lo hizo resbalar, porque Bad Bunny había subido al techo del escenario, como siempre hace con sus acrobacias en vivo.

El público quedó en shock durante unos segundos al ver al cantante tendido en el suelo, pero él rápidamente levantó la cabeza y mostró una pequeña sonrisa, transmitiendo calma y seguridad.

Su actitud hizo que los fans estallaran en aplausos y vítores, reconociendo el profesionalismo del llamado 'Conejo Malo'.

Sin perder el ritmo, Bad Bunny continuó con su canción y gritó al público: "¡México, con las manos arriba! ¡Las manos arriba!", recuperando el control del concierto en cuestión de segundos.

La caída, lejos de afectar la energía del espectáculo, pareció darle un toque de adrenalina extra a la presentación, manteniendo a los 60,000 asistentes en total frenesí.

El clip del incidente se volvió viral en TikTok y otras redes sociales, acumulando millones de visualizaciones en pocas horas.

Los fans no paraban de comentar lo pilas y entregado que estuvo, levantándose rápido y siguiéndola rompiendo en el show a pesar de la caída.

Próximos conciertos de Bad Bunny

Bad Bunny seguirá su gira en México, con el próximo concierto programado para este viernes 12 de diciembre.

La serie de presentaciones se extenderá hasta el domingo 21 de diciembre, manteniendo la emoción de sus fans mexicanos en alto.

Además, la gira DtMF World continuará en Lima, Perú, con dos conciertos los días 16 y 17 de enero de 2026 en el Estadio Nacional.

En estos shows, el 'Conejo Malo' interpretará sus mayores éxitos, incluyendo La Mudanza, Callaita, Pitorro de Coco, Turista, Baile Inolvidable, Tití Me Preguntó, Neverita y Si Veo a Tu Mamá.

Bad Bunny demostró que ni una caída lo frena. En pleno concierto en México se resbaló y quedó tirado en el suelo, pero se levantó rapidísimo y siguió con todo, mostrando por qué es uno de los más grandes del reguetón.