Natalia Málaga reconoció haber rayado el auto del hijo de Eva Ayllón: Exvoleibolista aseguró que fue un accidente

Natalia Málaga y Francisco García Ayllón mantienen un enfrentamiento mediático y legal desde hace varios meses luego que el hijo de Eva Ayllón acusara a la exvoleibolista de haber rayado su auto y el de su esposa en más de una ocasión. El heredero de la cantante criolla incluso aseguró que cuando le pidió explicaciones a la manager de su madre, esta negó toda versión pese a las pruebas.

A eso se le sumó que en diversos medios se difundió un video donde se observa a la entrenadora realizar este accionar contra el mencionado vehículo con un objeto punzocortante. El propio ingeniero de sonido se animó a grabar a la medallista de oro para tener las pruebas suficientes antes de entablar la respectiva demanda.

Tras varios meses, este miércoles 4 de septiembre, tanto Natalia Málaga como Francisco García Ayllón se presentaron ante el Ministerio Público para llevar a cabo la primera diligencia por el caso. Fueron aproximadamente dos horas que duró este encuentro donde el juez a cargo debía escuchar las versiones de los implicados.

Tras esta audiencia, el abogado del hijo de Eva Ayllón conversó con América hoy para brindar detalles de lo que se dijo en las instalaciones de la Fiscalía. El letrado sorprendió al revelar que la exvoleibolista había reconocido haber rayado el auto de quien la acusó, pero también se justificó señalando que fue un hecho accidental.

En otra parte de la charla, el hombre de leyes reveló que Natalia Málaga no mostró ningún gesto de arrepentimiento durante el encuentro en el Ministerio Público y aseguró que la manejadora de Eva Ayllón solo reconocerá los daños del auto de Jessyca Patricia Zerraga Torres, esposa del heredero de la criolla.

"Se le preguntó si estaría dispuesta a reparar los daños, ella dice que sí estaría dispuesta, pero del vehículo en el que se ha probado que tiene un rayón. Ella reconoce [el rayón] de la novia, pero no reconoce el de Francisco porque dice que no hay videos que prueben que ella haya ocasionado algún daño. No hubo ninguna actitud de disculpa", añadió.