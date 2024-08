Natalia Málaga respondió al hijo de Eva Ayllón tras ser acusada de rayar su auto: "Yo también tengo fotos"

12/08/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En los últimos días, Natalia Málaga ha sido protagonista de una fuerte polémica luego de ser denunciado por el hijo de Eva Ayllón de ocasionar daños en su auto en más de una ocasión. Incluso, un revelador video se filtró en redes sociales donde aprecia a la exvoleibolista rayando el auto del heredero de la cantante criolla con una de sus llaves.

Por ello, el joven ingeniero de sonido y su esposa, decidieron denunciar a la también entrenadora a inicios de abril de este 2024 por daños y perjuicios contra su persona por un monto que supera los dos mil soles.

No se amilana

Y aunque la demanda ya se encuentra en manos de la Policía Nacional del Perú, en su momento, el hijo de la artista nacional intentó contactarse con Natalia Málaga para evitar que este tema llegue a mayores. Sin embargo, la respuesta de la deportista no fue la esperada y, fiel a su estilo, aseguró que ella también tenía pruebas para defenderse.

Así lo reveló el propio Francisco García Ayllón en una entrevista que otorgó a Día D. El ingeniero de sonido mostró la cortante respuesta que le dio la mánager de su madre cuando este le mostró el video donde se le ve claramente cuando daña el vehículo en mención, aunque pareció importarle poco.

"Yo también tengo fotos y tampoco sé cómo decírselo a tu mamá, así que si quieres, hazlo. Yo no tengo problema, así que cuando quieras hablamos con ella", indicó.

No quieren escándalo

Anteriormente, García Ayllón se contactó con el programa de YouTube Puro Floro luego que hicieran pública la denuncia contra Natalia Málaga. Ahí, los reporteros de Magaly Medina, quienes son los conductores de dicho espacio digital, revelaron la conversación que tuvieron con el músico quien les pidió discreción, pues aseguraba que su único deseo es que la situación se resuelva desde la vía legal.

"No tenemos intención de hacer un escándalo de esto, solo estamos protegiendo nuestra dignidad y estamos defendiéndonos de manera legal, y así queremos que se resuelva esto. Es un proceso que tiene que seguir su curso como debe ser, solo quiero justicia y no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Pero nosotros no tenemos intención de hacer esto público ni de hacer ningún escándalo, si hubiéramos querido hacer eso, desde marzo hubieran tenido material", indicó aquella vez.

De esta manera, Natalia Málaga respondió al hijo de Eva Ayllón luego que este la denunciara por dañar su vehículo con un objeto punzocortante. La voleibolista aseguró que también tiene imágenes que demuestren su inocencia.