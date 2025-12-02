Municipalidad de Lima denuncia penalmente a Rutas de Lima tras anuncio de cese de operaciones

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) denunció penalmente a Rutas de Lima, luego de que anunciara el cierre de sus operaciones de sus tramos concesionados ante la suspensión del cobro de sus peajes ubicados en Villa El Salvador y Punta Negra.

Como se recuerda, el 5 de noviembre último, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac ordenó dicha medida, tras determinar la existencia de la vulneración al derecho de libre tránsito en contra de los vecinos de Lima sur y conductores en general, quienes se veía obligados a transitar por las garitas en ambos sentidos de la Panamericana Sur.

Acciones legales por parte de la MML

La posibilidad de suspender sus operaciones y mantenimientos viales de manera definitiva fue anunciado por Rutas de Lima a finales de noviembre, alegando falta de ingresos y el posible agotamiento de sus cajas, debido a que los servicios que ofrece, más la planilla de sus trabajadores, les demanda presupuesto mensual de S/ 25 millones.

Si bien es cierto, que en las últimas horas la empresa mencionó que "no abandonaría sus concesiones", desde la MML tomaron acciones legales contra la compañía, a través de su Procuraduría. El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, aseveró que dicha acción cuenta con "todo su respaldo"

"El procurador tiene a su cargo precisamente esto y en el estricto cumplimiento de sus funciones ha realizado la denuncia penal correspondiente", manifestó el burgomaestre capitalino.

Cabe señalar que, Rutas de Lima ratificó en más de una ocasión, su postura de "traspasar ordenadamente" sus concesiones a la MML ante la posibilidad de cerrar sus operaciones, a fin de salvaguardar la "seguridad vial" y el "buen servicio" hacia los usuarios. Desde la entidad municipal, le dieron 60 días para que hagan efectivo dicho "abandono", tras anunciar su proceso de disolución y liquidación.

Ruta de Lima no dejará hoy sus concesiones

La concesionaria Rutas de Lima confirmó, mediante una carta oficial a la Municipalidad Metropolitana de Lima, que no cesará sus operaciones hoy, martes 2 de diciembre, tal como lo habían advertido con antelación.

A través de una misiva dirigida a la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada de la MML, anunciaron que dicha decisión obedece a las últimas reuniones sostenidas entre las partes, calificado como "positivo", informó la compañía.

"En la mañana de hoy, 1 de diciembre de 2025, se ha concretado una primera reunión, que calificamos como positiva y a la que esperamos sigan otras que permitan la coordinación necesaria para atender el escenario que enfrentamos. Consideramos que más allá de las posiciones discrepantes que podamos tener y que debatiremos en los fueros correspondientes, debemos actuar de forma responsable", señalaron.

No obstante, el documento firmado por el liquidador Carlos Enrique Corbella Espinoza, puntualiza que se encuentran "evaluando" cuánto tiempo más puede postergarse el agotamiento de los recursos de la compañía, ante la imposibilidad de continuidad recaudando.

La disputa entre las partes continúa, ante el reclamo generalizado de los conductores de no volver a pagar el servicio de peaje en ambos distritos.