¿Nicola Porcella fue despedido? Revelan la razón por la que ya no estará en el programa 'Hoy'

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El futuro televisivo de Nicola Porcella parece haber dado un giro inesperado que nadie veía venir. La noticia sobre su ausencia en el programa Hoy levantó una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales, dejando a los fans con la duda de si se trató de un despido o de una nueva etapa en su carrera.

¿Nicola Porcella fue despedido de 'Hoy'?

Todo parecía indicar que Nicola Porcella tenía un lugar fijo en el programa matutino Hoy, donde fue recibido con bombos y platillos tras reemplazar una temporada a Arath de la Torre.

Sin embargo, la productora Andrea Rodríguez salió al frente y aclaró que el peruano no continuará en la conducción del espacio, noticia que cayó como baldazo de agua fría entre sus fans mexicanos.

En un encuentro breve con la prensa, Andrea Rodríguez explicó que la decisión no se trató de un despido ni de un malentendido. Todo lo contrario, la empresa ya tendría otros planes para el ex chico reality.

"Por el momento no se va a integrar, por el momento no, la empresa tiene preparado para Nicola cosas de novelas, entonces por el momento no se va a integrar, nos dolió el corazoncito, pero por el momento los planes de la empresa es que Nicola haga novelas y series", señaló.

El presunto sueldo de Nicola en 'Hoy'

En octubre del año pasado, muchos se preguntaban cuánto estaría facturando Nicola Porcella por conducir uno de los programas más importantes de la televisión mexicana.

Ante esa curiosidad, el magazine América Hoy decidió consultar a Oswaldo Pisfil, mánager de artistas en México, quien no dudó en soltar algunos detalles que sorprendieron a más de uno.

Pisfil explicó que el pago mensual de este tipo de producciones se realiza en dólares, lo que ya marca una gran diferencia. En el caso de Nicola Porcella, señaló que su contrato con Televisa podría situarlo dentro de las cifras más elevadas en su rubro.

Si se traduce ese monto al tipo de cambio en soles peruanos, el sueldo de Nicola Porcella rondaría los 131 mil soles. Una cifra que impacta, sobre todo si recordamos que en el Perú ya era considerado uno de los mejor pagados en los realities de competencia.

Pero el trabajo del ex chico reality en Televisa no se limita únicamente a su participación en Hoy. Según detalló Oswaldo Pisfil, Nicola Porcella también tendría presencia en diversos eventos de la marca y en galas especiales, lo que refuerza aún más su presencia en la televisión mexicana.

Al final, quedó claro que Nicola Porcella no seguirá en el programa Hoy, aunque no se trató de un despido como muchos especularon. La productora Andrea Rodríguez fue la encargada de explicar que la empresa ya tiene otros planes para él, sobre todo en el mundo de las telenovelas y las series.